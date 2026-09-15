НАБУ разоблачило схему завладения 100 тысячами тонн нефтепродуктов «Укрнафты» Сегодня 18:25 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении масштабной схемы завладения нефтепродуктами ПАО «Укрнафта» и легализации средств, полученных от их реализации. По данным следствия, участники схемы завладели 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По первому эпизоду преступной деятельности, охватывающему 2017−2020 годы, о подозрении сообщили четырем участникам сделки.

Кому объявлено подозрение

Среди подозреваемых:

организатору (высшего уровня) — одному из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу экономики Украины;

организатору (низшего уровня) — акционеру ряда подконтрольных бизнес-группе обществ, ответственный за координацию действий исполнителей и сокрытие преступной деятельности;

председателю Правления и заместителю председателя Правления по коммерческим вопросам акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Относительно еще одного — бывшего вице-президента ПАО «Укрнафта» (контрольный пакет акций принадлежит государству), который является иностранцем, — составлено письменное уведомление о подозрении. Документы направлены за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.

Как действовала схема с нефтепродуктами

По данным следствия, руководители бизнес-группы разработали и реализовали схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 2,88 млрд грн.

Первоначально нефтепродукты передавали подконтрольной компании через договоры комиссии. В дальнейшем часть перекидывали на другие связанные фирмы для розничных и оптовых продаж через сеть АЗС.

Вырученные от реализации деньги перечислялись в пользу контролируемых компаний, в том числе за рубежом.

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Для сокрытия конечных владельцев (участников бизнес-группы) использовалась сложная сеть оффшорных компаний в юрисдикциях Кипра, Белиза, Сент-Китса и Невиса и Британских Виргинских Островов.

Объем нефтепродуктов, которым завладели участники аферы, составил около 20% всего объема горючего, проданного на АЗС Укрнефти при реализации схемы.

Кроме этого, исследуются обстоятельства завладения имуществом Укрнафты в последующие периоды, в частности, после введения на территории Украины военного положения.

В деле обнаружили возможную утечку информации

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось при оперативном сопровождении СБУ.

В то же время, на определенном этапе расследования детективы НАБУ выявили факты утечки сведений, которые составляли тайну досудебного расследования. В частности, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях передавалась доверенному лицу организаторов преступления.

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По данным следствия, к разглашению информации может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло сопровождение уголовного производства.