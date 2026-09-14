0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Киеве адвокат обещал за $5 млн закрыть дело и избежать международного розыска

Криминал
49
Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями
Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями, ssu.gov.ua
В Киеве разоблачили адвоката, который требовал $5 млн при содействии в закрытии уголовного производства.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали дела

Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями. За $5 млн он обещал находящемуся за рубежом подозреваемому использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.
Также адвокат гарантировал, что в дальнейшем его клиента не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол.
Кроме того, за вознаграждение он обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

Адвоката задержали при получении $3,8 млн

Сотрудники СБУ задержали адвоката в помещении одного из банков в Печерском районе Киева при получении «аванса» — $3,8 млн.
Чтобы замаскировать передачу денег, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных денег. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их другими банкнотами и усложнить дальнейшее документирование преступления.
Адвоката задержали при получении $3,8 млн
Адвоката задержали при получении $3,8 млн, ssu.gov.ua
В настоящее время задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
СБУУголовное производство
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems