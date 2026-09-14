В Киеве адвокат обещал за $5 млн закрыть дело и избежать международного розыска Сегодня 02:45 — Криминал Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями, ssu.gov.ua

В Киеве разоблачили адвоката, который требовал $5 млн при содействии в закрытии уголовного производства.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Детали дела

Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями. За $5 млн он обещал находящемуся за рубежом подозреваемому использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.

Также адвокат гарантировал, что в дальнейшем его клиента не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол.

Кроме того, за вознаграждение он обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.

Адвоката задержали при получении $3,8 млн

Сотрудники СБУ задержали адвоката в помещении одного из банков в Печерском районе Киева при получении «аванса» — $3,8 млн.

Чтобы замаскировать передачу денег, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных денег. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их другими банкнотами и усложнить дальнейшее документирование преступления.

Адвоката задержали при получении $3,8 млн, ssu.gov.ua