В Киеве адвокат обещал за $5 млн закрыть дело и избежать международного розыска

Адвокат предложил фигуранту по делу о мошенничестве, подлоге документов и легализации доходов «решить вопрос» с правоохранителями. За $5 млн он обещал находящемуся за рубежом подозреваемому использовать собственные связи и влияние для прекращения уголовного преследования.
Также адвокат гарантировал, что в дальнейшем его клиента не будут привлекать к ответственности, не объявят в международный розыск и не будут передавать информацию о нем в Интерпол.
Кроме того, за вознаграждение он обещал не допустить ареста счетов и имущества фигуранта.
Адвоката задержали при получении $3,8 млн
Сотрудники СБУ задержали адвоката в помещении одного из банков в Печерском районе Киева при получении «аванса» — $3,8 млн.
Чтобы замаскировать передачу денег, фигурант заранее заказал в финансовом учреждении аналогичную сумму наличных денег. Его план заключался в том, чтобы сразу после получения денег заменить их другими банкнотами и усложнить дальнейшее документирование преступления.
В настоящее время задержанному объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.