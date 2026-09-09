Сколько приговоров за время войны в Украине вынесли по делам о мошеннических колл-центрах — данные Опендатабот Сегодня 11:28 — Криминал Более половины всех приговоров вынесли суды Днепропетровщины

В Украине с начала 2022 года суды вынесли, по меньшей мере, 18 приговоров по делам, связанным с деятельностью мошеннических колл-центров. В этих решениях фигурируют 27 обвиняемых. Формально к лишению свободы вынесены приговоры по 14 делам, однако реальные сроки за решеткой получили только двое осужденных.

Об этом сообщает Опендатабот.

Сколько приговоров было вынесено за годы полномасштабной войны

По меньшей мере, 18 приговоров по делам о деятельности мошеннических колл-центров выявлено в Украине с начала 2022 года. Речь идет о судебных решениях по мошенничеству (ст. 190 УКУ), созданию преступной организации (ст. 255 УКУ) и несанкционированному вмешательству в работу компьютеров, систем и сетей (ст. 361 УКУ).

В первый год полномасштабной войны такой приговор был всего один. В то же время, с начала 2026 года суды уже вынесли пять приговоров. Это столько же, сколько и за весь 2024 год.

Сколько приговоров было вынесено за годы полномасштабной войны

Какие наказания получили обвиняемые

В общей сложности в 18 приговорах фигурируют 27 обвиняемых. В 14 из 18 решений суды формально назначили наказание в виде лишения свободы.

Впрочем, реально за решеткой оказались только двое осужденных. Они получили наказание в виде 5 и 8 лет лишения свободы. В остальных 12 случаях осужденных освободили от отбывания наказания с испытанием.

Еще один обвиняемый получил 2 года ограничения свободы. Такое наказание происходит в исправительном центре без полной изоляции от общества.

В трех случаях суд назначил штрафы от 51 до 68 тыс. грн.

Какие наказания получили обвиняемые

Где вынесли больше всего приговоров

Больше половины всех приговоров вынесли суды Днепропетровщины: 10 судебных решений. По 2 приговора приходится на Харьковщину, Одесщину и Закарпатье. Еще по одному приговору были вынесены суды Киева и Киевщины.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.