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БЭБ разоблачило контрабанду 117 тонн спирта и метанола на 97 млн ​​грн

Криминал
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БЭБ разоблачило контрабанду 117 тонн спирта и метанола на 97 млн ​​грн
БЭБ разоблачило контрабанду 117 тонн спирта и метанола на 97 млн ​​грн
В Украину под видом автохимии ввезли более 117 тонн этилового спирта и метанола стоимостью более 97 млн грн.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Спирт и метанол маскировали под автохимию

В ходе досудебного расследования установлено, что предприятие заказало груз в Турецкой Республике и перевозило его в автоцистернах.
Во время таможенного оформления дельцы декларировали товар как присадку для моторного топлива Fuel addictive Solvent. На самом же деле в резервуарах был концентрирован этиловый спирт и метанол.
Сверка документов с турецкой стороной показала совпадение данных отправителя, получателя, транспорта и веса. Однако название товара, код УКТ ВЭД и его реальная стоимость оказались фальсифицированными для обхода таможенного контроля.
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В ходе санкционированных обысков, по местам проживания фигурантов, детективы БЭБ изъяли черновые записи, компьютерную технику, печати сторонних юридических лиц и финансовую документацию.
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров составила около 97 млн ​​грн.
Действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст. 201−4, ч.2 ст. 205−1, ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 28 и ч.4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, подлог регистрационных документов предприятия, пособничество и использование фальшивых бумаг группой лиц).
По материалам:
Finance.ua
БЭБУголовное производство
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