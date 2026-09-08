В ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон Сегодня 17:22 — Личные финансы

В ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон

В ПриватБанке зафиксировали рост новой высокотехнологичной схемы похищения средств — NFC Relay-атак.

Как действуют

Мошенники заставляют клиентов прикладывать банковскую карту к собственному смартфону, чтобы дистанционно снимать наличные в банкоматах.

Об этом рассказала руководитель департамента fraud-менеджмента ПриватБанка Наталья Фиголь, пишет РБК-Украина.

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Среди самых высоких по технической сложности схем, зафиксированных в 2026 году, — NFC Relay-атаки, то есть рилей-атаки с использованием специализированного программного обеспечения.

Как работает схема:

Злоумышленники контактируют с жертвой под предлогом «обновления банковского приложения» или «проверки безопасности». Человека заставляют скачать на смартфон стороннюю программу из мессенджера или неизвестного сайта. Далее жертву просят выполнить манипуляцию — приложить физическую карту к смартфону и ввести ПИН-код. Посредством вредоносного ПО мошенники дистанционно считывают платежные данные и мгновенно снимают деньги в банкомате или рассчитываются в магазинах.

«Очень важно уметь распознавать такие попытки. Банк никогда не просит загружать сторонние файлы из мессенджеров или прикладывать карту к смартфону для „проверки защиты“ или „сканирования“. Также рекомендуем устанавливать программное обеспечение только из официальных источников App Store/Google Play», — подчеркнула Наталья Фиголь.

Напомним: сотрудники финансовых учреждений никогда не просят клиентов прикладывать карту к смартфону для «сканирования» или устанавливать посторонние файлы. Загружать приложения следует только из официальных магазинов: App Store или Google Play.

В целом, по данным Нацбанка, в 2025 году количество незаконных операций с платежными картами в Украине сократилось на 5% - до 256 тысяч. Однако сумма ущерба от них выросла на 24% - до 1,4 млрд грн. А средний «чек» одной мошеннической операции увеличился на 30% - до 5536 грн.

ставку не на массовость атак, а на их технологическую сложность и результативность. Именно такова схема NFC Relay, которую в прошлом году впервые зафиксировал То есть злоумышленники делаютИменно такова схема NFC Relay, которую в прошлом году впервые зафиксировал ПриватБанк

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По данным НБУ, мошенническая кампания предусматривает рассылку писем с вредоносными вложениями. В сообщениях злоумышленники имитируют официальные обращения, в частности, от имени Департамента финансового мониторинга, и требуют предоставить документы.

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