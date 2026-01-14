Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке: о чем идет речь (фото)
Как предупреждает Минэнерго, фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины.
Письма основаны на требованиях к оплате и относительно вложенных файлов/ссылок для их загрузки.
Минэнерго сообщает, что не делает такие рассылки.
Вложенные файлы могут создать вредоносное программное обеспечение, открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.
Призывают не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не использовать никаких оплат по таким письмам.
Доверяйте только официальным каналам коммуникации.
