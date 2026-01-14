Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке: о чем идет речь (фото) Сегодня 13:12 — Энергетика

Как предупреждает Минэнерго, фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины.

Письма основаны на требованиях к оплате и относительно вложенных файлов/ссылок для их загрузки.

Минэнерго сообщает, что не делает такие рассылки.

Вложенные файлы могут создать вредоносное программное обеспечение, открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.

Призывают не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не использовать никаких оплат по таким письмам.

Доверяйте только официальным каналам коммуникации.

