Какая будет пенсия при зарплате 20 тысяч гривен — расчет Сегодня 14:06 — Личные финансы

Зарплата

Зарплата в 20 тысяч гривен вовсе не означает, что после выхода на пенсию человек будет получать примерно такую ​​же сумму. Размер выплаты зависит не только от заработка, но и страхового стажа и установленной формулы расчета.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины рассказываем, на какую выплату можно рассчитывать при официальной зарплате в 20 тысяч гривен и что будет, если стажа недостаточно.

Какую пенсию можно получить с зарплатой 20 тысяч гривен

В 2026 году оформить пенсию по возрасту в 60 лет можно при наличии не менее 33 лет страхового стажа.

Если человек в течение этого периода получал официальную зарплату на уровне 20 тысяч гривен, его ежемесячная пенсия будет составлять 7 230 гривен.

Окончательный размер выплаты определяется по специальной формуле. Пенсионный фонд использует формулу:

П = Зп x Кс,

где Зп — заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии, а Кс — коэффициент страхового стажа.

Поэтому сама по себе зарплата в 20 тысяч гривен не означает фиксированного размера будущей пенсии.

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Когда к пенсии добавляют деньги за сверхнорменный стаж

Дополнительную выплату могут получать люди, работавшие дольше установленной нормы страхового стажа.

Право на доплату возникает:

у мужчин — за более 35 лет стажа;

у женщин — более 30 лет стажа.

Прибавка составляет 1% пенсии за каждый дополнительный год стажа. В то же время она не может быть более 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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В 2026 году этот минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная доплата за каждый сверхурочный год — 25,95 гривны.

К примеру, за 10 лет сверхурочного стажа ежемесячная доплата будет составлять 259 гривен.

Что делать, если страхового стажа не хватает

Требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет постепенно возрастают в пределах переходного периода пенсионной реформы.

Если в 60 лет у человека нет необходимых 33 лет стажа, пенсию можно будет оформить позже:

в 63 года — при наличии от 23 лет стажа;

в 65 лет — при наличии от 15 лет стажа.

Также важно вовремя обратиться в Пенсионный фонд. Закон предусматривает 90 дней после 60-го дня рождения для подачи документов.

Если обратиться позже, пенсию начнут начислять только с даты обращения. Выплаты за предыдущие месяцы в таком случае начисляться не будут.

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