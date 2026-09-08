Зарплата в 20 тысяч гривен вовсе не означает, что после выхода на пенсию человек будет получать примерно такую же сумму. Размер выплаты зависит не только от заработка, но и страхового стажа и установленной формулы расчета.
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Со ссылкой на Ассоциацию налогоплательщиков Украины рассказываем, на какую выплату можно рассчитывать при официальной зарплате в 20 тысяч гривен и что будет, если стажа недостаточно.
Какую пенсию можно получить с зарплатой 20 тысяч гривен
В 2026 году оформить пенсию по возрасту в 60 лет можно при наличии не менее 33 лет страхового стажа.
Если человек в течение этого периода получал официальную зарплату на уровне 20 тысяч гривен, его ежемесячная пенсия будет составлять 7 230 гривен.
Окончательный размер выплаты определяется по специальной формуле. Пенсионный фонд использует формулу:
П = Зп x Кс,
где Зп — заработная плата, которая учитывается при исчислении пенсии, а Кс — коэффициент страхового стажа.
Поэтому сама по себе зарплата в 20 тысяч гривен не означает фиксированного размера будущей пенсии.