0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионерам отменили одну из доплат: кто потерял деньги

Личные финансы
120
Доплата до пенсии
Доплата до пенсии
Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году лишены одной из доплат к пенсии. Речь идет о ежемесячной выплате за статус Почетного донора Украины. Ее перестали назначать тем, кто получил соответствующее звание после 26 января.
В то же время, для тех, кто оформил статус раньше, выплата продолжает действовать.

Кому отменили доплату

Как сообщили в Пенсионном фонде, с 26 января 2026 г. прекратили назначать ежемесячную надбавку к пенсии за статус Почетного донора Украины.
Ранее такая выплата составила 321 грн в месяц — это 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
Чтобы получить статус Почетного донора Украины, нужно было бесплатно сдать:
  • 40 доз цельной крови;
  • 60 доз плазмы;
  • или 40 доз компонентов крови.
При этом украинцы, получившие звание Почетного донора до 26 января 2026 года, продолжат получать надбавку. Для них выплату сохранили в полном объеме.
Читайте также

Какие льготы для доноров остались

Отмена пенсионной надбавки означает прекращение других предусмотренных для доноров льгот.
Донором крови или плазмы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Украины весом не менее 50 кг, не имеющий медицинских противопоказаний.
В то же время доноры имеют право на:
  • освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением среднего заработка;
  • бесплатное обследование состояния здоровья перед процедурой;
  • бесплатное питание или денежную компенсацию за него.
По материалам:
Телеканал 24
Выплата пенсийПенсионный фондПенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems