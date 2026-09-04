Пенсионерам отменили одну из доплат: кто потерял деньги Сегодня 21:02 — Личные финансы

Доплата до пенсии

Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году лишены одной из доплат к пенсии. Речь идет о ежемесячной выплате за статус Почетного донора Украины. Ее перестали назначать тем, кто получил соответствующее звание после 26 января.

В то же время, для тех, кто оформил статус раньше, выплата продолжает действовать.

Кому отменили доплату

Как сообщили в Пенсионном фонде, с 26 января 2026 г. прекратили назначать ежемесячную надбавку к пенсии за статус Почетного донора Украины.

Ранее такая выплата составила 321 грн в месяц — это 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

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Чтобы получить статус Почетного донора Украины, нужно было бесплатно сдать:

40 доз цельной крови;

60 доз плазмы;

или 40 доз компонентов крови.

При этом украинцы, получившие звание Почетного донора до 26 января 2026 года, продолжат получать надбавку. Для них выплату сохранили в полном объеме.

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Какие льготы для доноров остались

Отмена пенсионной надбавки означает прекращение других предусмотренных для доноров льгот.

Донором крови или плазмы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Украины весом не менее 50 кг, не имеющий медицинских противопоказаний.

В то же время доноры имеют право на:

освобождение от работы в день сдачи крови с сохранением среднего заработка;

бесплатное обследование состояния здоровья перед процедурой;

бесплатное питание или денежную компенсацию за него.

Телеканал 24 По материалам:

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