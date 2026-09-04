Пенсионерам отменили одну из доплат: кто потерял деньги

Некоторые украинские пенсионеры в 2026 году лишены одной из доплат к пенсии. Речь идет о ежемесячной выплате за статус Почетного донора Украины. Ее перестали назначать тем, кто получил соответствующее звание после 26 января.
В то же время, для тех, кто оформил статус раньше, выплата продолжает действовать.
Кому отменили доплату
Как сообщили в Пенсионном фонде, с 26 января 2026 г. прекратили назначать ежемесячную надбавку к пенсии за статус Почетного донора Украины.
Ранее такая выплата составила 321 грн в месяц — это 10% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.