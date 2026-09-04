Пенсии приостановили — как вернуть выплаты Сегодня 19:05 — Личные финансы

Пенсионерка

Пенсионерам, которым с 1 апреля 2026 года приостановили выплаты из-за неподанного сообщения о неполучении пенсии от россии, еще можно возобновить выплаты. Для этого нужно подать соответствующее заявление и указать в нем необходимую информацию.

Важно, что при соблюдении установленного срока пенсию возобновят с даты ее приостановки.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Почему пенсию могли приостановить

Законодательство предусматривает, что людям, проживающим на временно оккупированных рф территориях Украины или выехавшим оттуда на подконтрольную Украине территорию, пенсии и страховые выплаты выплачиваются при условии, что они не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения рф.

Подтвердить факт неполучения таких выплат должен сам человек.

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Для получателей, прошедших в 2025—2026 годах физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии от рф, выплаты продлили до 1 апреля 2026 года.

Если такое уведомление не было подано и пенсию с 1 апреля приостановили, ее можно возобновить.

Как возобновить выплаты

Для возобновления пенсии необходимо подать заявление пенсионера о возобновлении выплаты. В нем нужно указать информацию о неполучении выплат от рф.

Подать заявление можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис» («Дія ID»);

в ходе видеоконференцсвязи с органами Пенсионного фонда, если таким способом будет установлено лицо получателя. Во время видеоконференции предъявляются документы, удостоверяющие личность.

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Важно: если заявление на возобновление с информацией о неполучении выплат от рф будет подано до конца 2026 года, пенсию возобновят с даты ее приостановки.

Если пенсионер находится за границей

Тем, кто временно находится за пределами Украины, необходимую информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии или страховых выплат.

К заявлению нужно приложить:

удостоверение о пребывании в живых;

копию паспорта;

копию идентификационного кода;

копию вида на временное жительство за границей с переводом.

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