0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии приостановили — как вернуть выплаты

Личные финансы
72
Пенсионерка
Пенсионерка
Пенсионерам, которым с 1 апреля 2026 года приостановили выплаты из-за неподанного сообщения о неполучении пенсии от россии, еще можно возобновить выплаты. Для этого нужно подать соответствующее заявление и указать в нем необходимую информацию.
Важно, что при соблюдении установленного срока пенсию возобновят с даты ее приостановки.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Почему пенсию могли приостановить

Законодательство предусматривает, что людям, проживающим на временно оккупированных рф территориях Украины или выехавшим оттуда на подконтрольную Украине территорию, пенсии и страховые выплаты выплачиваются при условии, что они не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения рф.
Подтвердить факт неполучения таких выплат должен сам человек.
Для получателей, прошедших в 2025—2026 годах физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии от рф, выплаты продлили до 1 апреля 2026 года.
Если такое уведомление не было подано и пенсию с 1 апреля приостановили, ее можно возобновить.

Как возобновить выплаты

Для возобновления пенсии необходимо подать заявление пенсионера о возобновлении выплаты. В нем нужно указать информацию о неполучении выплат от рф.
Подать заявление можно:
  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис» («Дія ID»);
  • в ходе видеоконференцсвязи с органами Пенсионного фонда, если таким способом будет установлено лицо получателя. Во время видеоконференции предъявляются документы, удостоверяющие личность.
Читайте также
Важно: если заявление на возобновление с информацией о неполучении выплат от рф будет подано до конца 2026 года, пенсию возобновят с даты ее приостановки.

Если пенсионер находится за границей

Тем, кто временно находится за пределами Украины, необходимую информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии или страховых выплат.
К заявлению нужно приложить:
  • удостоверение о пребывании в живых;
  • копию паспорта;
  • копию идентификационного кода;
  • копию вида на временное жительство за границей с переводом.
Ранее Finance.ua писал, что в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы. Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:
  • базовой защитой по возрасту,
  • страховой пенсией,
  • профессиональными пенсионными механизмами,
  • добровольными пенсионными накоплениями.
Также мы сообщали, что средняя пенсия женщин остается существенно ниже, чем мужчин. По состоянию на 1 января 2026 года женщины в среднем получали около 5,5 тыс. грн., тогда как мужчины 7,5 тыс. грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионерПенсионный фонд
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems