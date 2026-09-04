Пенсионерам, которым с 1 апреля 2026 года приостановили выплаты из-за неподанного сообщения о неполучении пенсии от россии, еще можно возобновить выплаты. Для этого нужно подать соответствующее заявление и указать в нем необходимую информацию.
Важно, что при соблюдении установленного срока пенсию возобновят с даты ее приостановки.
Законодательство предусматривает, что людям, проживающим на временно оккупированных рф территориях Украины или выехавшим оттуда на подконтрольную Украине территорию, пенсии и страховые выплаты выплачиваются при условии, что они не получают пенсию от органов пенсионного обеспечения рф.
Подтвердить факт неполучения таких выплат должен сам человек.
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Для получателей, прошедших в 2025—2026 годах физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление о неполучении пенсии от рф, выплаты продлили до 1 апреля 2026 года.
Если такое уведомление не было подано и пенсию с 1 апреля приостановили, ее можно возобновить.
Как возобновить выплаты
Для возобновления пенсии необходимо подать заявление пенсионера о возобновлении выплаты. В нем нужно указать информацию о неполучении выплат от рф.
Подать заявление можно:
лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием «Дія.Підпис» («Дія ID»);
в ходе видеоконференцсвязи с органами Пенсионного фонда, если таким способом будет установлено лицо получателя. Во время видеоконференции предъявляются документы, удостоверяющие личность.
Важно: если заявление на возобновление с информацией о неполучении выплат от рф будет подано до конца 2026 года, пенсию возобновят с даты ее приостановки.
Если пенсионер находится за границей
Тем, кто временно находится за пределами Украины, необходимую информацию можно указать в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии или страховых выплат.
К заявлению нужно приложить:
удостоверение о пребывании в живых;
копию паспорта;
копию идентификационного кода;
копию вида на временное жительство за границей с переводом.
Ранее Finance.ua писал, что в 2027 году правительство планирует перейти на новую модель пенсионной системы. Вместо нынешней «фрагментированной пенсионной системы» планируют ввести модель с четырьмя составляющими:
базовой защитой по возрасту,
страховой пенсией,
профессиональными пенсионными механизмами,
добровольными пенсионными накоплениями.
Также мы сообщали, что средняя пенсия женщин остается существенно ниже, чем мужчин. По состоянию на 1 января 2026 года женщины в среднем получали около 5,5 тыс. грн., тогда как мужчины 7,5 тыс. грн.