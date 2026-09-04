Акции, дивиденды или ОВГЗ: сколько налогов придется заплатить инвестору Сегодня 14:03 — Фондовый рынок

Инвестиции в фондовый рынок

Инвестор может заработать одинаковые 10 000 грн на разных инструментах, но сумма, которая останется после уплаты налогов, будет разной. Разбираемся, как в Украине облагаются налогом прибыль от продажи акций, дивиденды и доход по облигациям внутреннего государственного займа.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку объяснили ключевые правила налогообложения инвестиционного дохода. На практике условия могут зависеть от конкретного вида дохода, сделки и обстоятельств инвестора, поэтому частные случаи могут потребовать дополнительного рассмотрения.

Три вида дохода — три правила налогообложения

Чаще всего инвестор сталкивается с тремя видами дохода от ценных бумаг:

прибыль от продажи акций дороже, чем они были приобретены;

дивиденды — часть прибыли компании, которую она выплачивает акционерам;

доход по облигациям, в том числе государственным.

Для каждого из них действуют свои правила налогообложения.

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Продажа акций

Если инвестор купил акции, а затем продал их дороже, положительная разница между доходом от продажи и документально подтвержденными расходами на приобретение является инвестиционной прибылью.

То есть налог начисляется не на всю сумму, полученную от продаж, а именно на прибыль.

К примеру, акции приобрели за 40 000 грн, а через два года продали за 55 000 грн.

Инвестиционная прибыль составит:

55 000 — 40 000 = 15 000 руб.

С этой суммы нужно оплатить:

18% НДФЛ — 2 700 грн;

5% военного сбора — 750 грн.

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Итого налоги будут составлять 3 450 грн, а после их уплаты инвестору останется 11 550 грн прибыли.

Если в течение года были не только прибыльные, но убыточные операции с инвестиционными активами, это также учитывается. Общий финансовый результат за год определяется с учетом инвестиционных доходов и убытков по правилам Налогового кодекса. В налогооблагаемый доход включается положительное значение такого результата.

Если операции производятся через профессионального торговца ценными бумагами, в том числе банк, в предусмотренных законом случаях он выполняет функции налогового агента. В то же время, общий финансовый результат операций за год учитывает сам налогоплательщик и отражает его в годовой декларации в случаях, предусмотренных законодательством.

Дивиденды

Для дивидендов действуют другие правила. Ставка НДФЛ зависит от того, кто их насчитывает.

Если дивиденды выплачивает украинская компания — плательщик налога на прибыль предприятий, по общему правилу ставка НДФЛ составляет 5%. Дополнительно оплачивается 5% военного сбора.

Например, из 10 000 грн дивидендов:

НДФЛ 5% - 500 грн;

военный сбор 5% - 500 грн.

Общая сумма налогов — 1 000 грн, а инвестор получит 9 000 грн.

Если дивиденды насчитывает нерезидент, институт совместного инвестирования или субъект хозяйствования, не являющийся плательщиком налога на прибыль предприятий, ставка НДФЛ по общему правилу составляет 9%. Вместе с военным сбором общая налоговая нагрузка составляет 14%.

Тогда из 10 000 грн дивидендов:

НДФЛ — 900 грн;

военный сбор — 500 грн;

вместе — 1 400 грн.

После уплаты налогов остается 8600 грн.

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В то же время для отдельных видов дивидендов действуют другие правила. В частности, дивиденды по привилегированным акциям или корпоративным правам, которые предусматривают фиксированную выплату или сумму больше выплат по другим акциям, для целей налогообложения приравниваются к заработной плате и облагаются налогом по соответствующим правилам.

Отдельные операции по начислению дивидендов в форме акций или долей также могут не включаться в налогооблагаемый доход при соблюдении условий, определенных Налоговым кодексом.

ОВГЗ

Для облигаций внутреннего государственного займа действует отдельный налоговый режим.

Доход физического лица от ОВГЗ в предусмотренных Налоговым кодексом случаях не включается в налогооблагаемый доход. То есть с него не уплачиваются ни НДФЛ, ни военный сбор.

Таким образом, налоговая нагрузка для физлица составляет 0%.

Если доход по ОВГЗ составляет 10 000 грн, то все 10 000 грн остаются инвестору.

Как облагается налогом портфель из разных активов

Если инвестор одновременно держит акции, ОВГЗ и ETF, а в течение года получает прибыль от продажи акций, дивиденды и доход по государственным облигациям, нельзя просто составить все эти суммы и применить к ним одну ставку.

Каждый вид дохода имеет свои правила:

инвестиционная прибыль от продажи активов — 23%;

дивиденды от украинской компании — плательщика налога на прибыль — по общему правилу 10% вместе с военным сбором;

дивиденды от нерезидента, ИСИ или неплательщика налога на прибыль — по общему правилу 14%;

доход физлица от ОВГЗ в предусмотренных случаях — 0%.

Поэтому инвестору следует отдельно вести учет сделок, хранить документы о стоимости приобретения активов и учитывать источник и вид каждого дохода.

Особенно это важно, если в течение года были как прибыльные, так и убыточные операции. Для определения общего финансового результата они учитываются по правилам Налогового кодекса.

Кто удерживает налоги

При выплате дивидендов украинской компанией соответствующие налоги обычно удерживает налоговый агент. Поэтому инвестор получает уже сумму после уплаты налогов.

Если операции с инвестиционными активами проводятся через профессионального торговца ценными бумагами, в том числе банк, в определенных Налоговым кодексом вариантах он также выполняет функции налогового агента.

В то же время, общий финансовый результат операций с инвестиционными активами за календарный год учитывает сам налогоплательщик. Поэтому важно хранить документы о приобретении и продаже активов.

В итоге одинаковые 10 000 грн дохода могут оставить инвестору совершенно разные суммы в зависимости от того, из какого инструмента они получены. Именно поэтому при оценке инвестиции важно учитывать не только ее доходность, но и налоговые правила.

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