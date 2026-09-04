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Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя» еще на 3 млрд

Фондовый рынок
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ЖK – «Медовый-2»
ЖK – «Медовый-2»
Киевский городской совет поддержал решение о стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем увеличения уставного капитала компании.
Соответствующее решение было поддержано 67 депутатами Киевсовета.
«Я искренне благодарен депутатам Киевсовета и Киевскому городскому голове за поддержку. Сегодня сделан весомый шаг для стабилизации работы „Киевгорстроя“ и дан четкий сигнал инвесторам: община и город — на их стороне. Предшествующая докапитализация позволила нам возобновить работу на 11 строительных площадках. В этом году готовим к вводу в эксплуатацию шесть жилых комплексов вместе с сетями», — отметил в.и. о. председателя правления ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Юрий Тихонович.
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«Киевгорстрой» может быть докапитализирован на 3 млрд грн

Документ предусматривает согласие на увеличение уставного капитала ЧАО «ХК «Киевгорстрой» путем дополнительной эмиссии акций на сумму до 3 млрд грн. При этом доля территориальной общины Киева, которой принадлежит 99,87% акций холдинга, должна остаться неизменной.
Размер докапитализации определен в соответствии с Финансовым планом предприятия на 2026−2028 годы. После предусмотрения соответствующих средств в бюджете Киева на 2027 год для приобретения акций допэмиссии компания получит финансовый ресурс для обеспечения стабильной работы и продолжения строительства объектов в 2027—2028 годах.
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Привлечение дополнительного финансирования должно обеспечить непрерывность строительных работ в течение 2027−2028 годов и позволит компании выполнить ключевое обязательство перед инвесторами.

Какие объекты строит «Киевгорстрой»

В настоящее время в строительный портфель «Киевгорстроя» входят 24 жилых комплекса на разных стадиях готовности, в частности объекты, принятые на достройку от корпорации «Укрбуд» во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины № 772-р.
В компании отмечают, что докапитализация должна обеспечить не только продолжение строительства и уменьшить социальное напряжение среди инвесторов, но и способствовать восстановлению доверия к рынку первичной недвижимости столицы.
Кроме того, активизация строительства окажет положительное влияние на смежные отрасли городской экономики, в частности производство строительных материалов, транспорт, логистику и занятость.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что ЧАО «ХК «Киевгорстрой» прошло плановую выездную проверку Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве, которая длилась с 8 июля по 18 августа.
Налоговики проверили соблюдение компанией требований налогового, валютного и иного законодательства за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2026-го, а также своевременность уплаты единого социального взноса (ЕСВ) с 1 июля 2021 года по 31 марта 2026-го.
За указанный период «Киевгорстрой» направил в государственный и местный бюджеты 81 млн 364 тыс. грн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЗастройщикиСтроительствоКиев
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