НКЦБФР зарегистрировала выпуск акций «Киевгорстроя»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 18 ноября 2025 года приняла решение о регистрации выпуска акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой». После этого компания получит временное свидетельство о регистрации выпуска акций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

И. о. главы правления «Киевгорстрой» Светлана Самсонова сообщила, что получение временного свидетельства является важным этапом в процессе докапитализации компании.

Дальнейшие шаги компании

Следующим этапом станет присвоение международного идентификатора ценных бумаг ISIN.

Также предусмотрено депонирование временного глобального сертификата в Национальном депозитарии Украины и заключение договора купли-продажи ценных бумаг с единственным участником размещения, которым является территориальная община города Киева.

Процедуру докапитализации планируется завершить до конца декабря 2025 года.

Напомним, в октябре Finance.ua писал , что ЧАО «ХК «Киевгорстрой» готовит генподрядчиков к возобновлению строительства на объектах и ​​реструктуризации долговых обязательств.

Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Владислав Андронов отметил, что средства, которые будут привлечены от дополнительной эмиссии акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой», должны быть использованы для возобновления основной деятельности компании и приоритетно направлены на строительство жилых комплексов.

