Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации

Фондовый рынок
0
Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации
Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации
В октябре-ноябре в рамках докапитализации «Киевгорстроя» ожидается поступление 2,56 млрд грн. В первую очередь средства направят на достройку жилых домов с высокой степенью готовности.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании напомнили, что 25 июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о начале административной процедуры регистрации выпуска акций и утверждении проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».
До 28 августа компания ожидает получить временное свидетельство о регистрации выпуска акций.
Читайте также
Как рассказал председатель Наблюдательного совета Владислав Андронов, для эффективной реализации планов докапитализации и решения вопросов достройки компания создаст рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие с Кабинетом Министров, Министерством финансов и другими профильными ведомствами.
В компании продолжается формирование комплексной стратегии развития, а также маркетинговой и рекламной стратегий.
До конца сентября 2025 года запланировано проведение еще одной общей встречи и отдельных консультаций по каждому жилому комплексу.
Читайте также
Напомним, после того как в конце 2019 года «лопнул» один из лидеров рынка строительства — компания Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», входящая в госкорпорацию «Укрбуд», достройку ее ЖК было решено передать именно «Киевгорстрою».
Однако «Киевгорстрой» во исполнение решения правительства взял на баланс только 18 из 22 объектов. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК. Требуют завершения более 120 домов. В общей сложности для возобновления строительства жилых комплексов «Киевгорстрою» нужно 4,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • 30 января 2025 г. ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начало подготовку к докапитализации. Главная задача сейчас — обеспечение возможности дополнительной эмиссии акций столичного лидера строительной отрасли;
  • по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации «Киевгорстроя» и об обращении в Кабмин относительно предотвращения убытков от объектов «Укрбуда», переданных «Киевгорстрою»;
  • в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестицииНедвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems