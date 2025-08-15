Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации — Finance.ua

Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Киевгорстрой осенью получит 2,56 млрд грн в рамках докапитализации

В октябре-ноябре в рамках докапитализации «Киевгорстроя» ожидается поступление 2,56 млрд грн. В первую очередь средства направят на достройку жилых домов с высокой степенью готовности.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании напомнили, что 25 июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о начале административной процедуры регистрации выпуска акций и утверждении проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

До 28 августа компания ожидает получить временное свидетельство о регистрации выпуска акций.

Как рассказал председатель Наблюдательного совета Владислав Андронов, для эффективной реализации планов докапитализации и решения вопросов достройки компания создаст рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие с Кабинетом Министров, Министерством финансов и другими профильными ведомствами.

В компании продолжается формирование комплексной стратегии развития, а также маркетинговой и рекламной стратегий.

До конца сентября 2025 года запланировано проведение еще одной общей встречи и отдельных консультаций по каждому жилому комплексу.

Напомним, после того как в конце 2019 года «лопнул» один из лидеров рынка строительства — компания Максима Микитася «Укрбуд девелопмент», входящая в госкорпорацию «Укрбуд», достройку ее ЖК было решено передать именно «Киевгорстрою».

Однако «Киевгорстрой» во исполнение решения правительства взял на баланс только 18 из 22 объектов. Работы начались в феврале 2020 года. По состоянию на ноябрь 2022 года было завершено 11 ЖК. Требуют завершения более 120 домов. В общей сложности для возобновления строительства жилых комплексов «Киевгорстрою» нужно 4,8 млрд грн.

Справка Finance.ua:

30 января 2025 г. ЧАО «ХК «Киевгорстрой» начало подготовку к докапитализации. Главная задача сейчас — обеспечение возможности дополнительной эмиссии акций столичного лидера строительной отрасли;

по результатам работы Комиссии Киевсовет принял два важных решения: о докапитализации «Киевгорстроя» и об обращении в Кабмин относительно предотвращения убытков от объектов «Укрбуда», переданных «Киевгорстрою»;

в прошлом году Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов, в том числе для расселения семей военнослужащих.

