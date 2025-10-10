Самые дорогие лоты, реализованные с 2019 года в системе Прозорро. Продажи Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Почти 20,7 млрд грн привлекли организаторы онлайн-аукционов по продаже активов банкротов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Это результат более 7,4 тыс. успешных торгов с 2019 года.

Об этом пишет prozorro.

По итогам онлайн-аукционов стоимость активов увеличилась более чем на пятую часть. Вырученные средства были направлены на погашение задолженностей перед кредиторами.

Всего в системе торги по продаже активов в процедуре банкротства объявили 760 арбитражных управляющих. За имущество обанкротившихся лиц и предприятий в системе уже посоревновалось почти 4,4 тыс. участников. В среднем за такие лоты соревнуются два участника на торги.

Самые дорогие лоты, реализованные с 2019 года

часть имущества Днепровского металлургического комбината за 9,2 млрд грн,

имущество ЧАО «Росава» за 950 млн грн,

недвижимость и земельные участки Ильичевского масложирового комбината за почти 700 млн грн.

На 9 октября в системе объявлено почти 250 онлайн-аукционов по продаже активов банкротов стартовой стоимостью около 1,6 млрд грн.

Напомним, что посоревноваться за них может каждый желающий, отвечающий требованиям законодательства Украины, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок

