Самые дорогие лоты, реализованные с 2019 года в системе Прозорро. Продажи

Фондовый рынок
34
Почти 20,7 млрд грн привлекли организаторы онлайн-аукционов по продаже активов банкротов в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи. Это результат более 7,4 тыс. успешных торгов с 2019 года.
Об этом пишет prozorro.
По итогам онлайн-аукционов стоимость активов увеличилась более чем на пятую часть. Вырученные средства были направлены на погашение задолженностей перед кредиторами.
Всего в системе торги по продаже активов в процедуре банкротства объявили 760 арбитражных управляющих. За имущество обанкротившихся лиц и предприятий в системе уже посоревновалось почти 4,4 тыс. участников. В среднем за такие лоты соревнуются два участника на торги.

Самые дорогие лоты, реализованные с 2019 года

На 9 октября в системе объявлено почти 250 онлайн-аукционов по продаже активов банкротов стартовой стоимостью около 1,6 млрд грн.
Напомним, что посоревноваться за них может каждый желающий, отвечающий требованиям законодательства Украины, зарегистрировавшись на одной из аккредитованных площадок.
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
