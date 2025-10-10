70 млн грн возвращено железной дороге — подробности Сегодня 06:43 — Фондовый рынок

В сентябре 2025 года частная компания перечислила 70 миллионов гривен в пользу Укрзализныци — как частичное возмещение ущерба, причиненного предприятию через махинации при закупках кабельно-проводниковой продукции в 2022—2023 годах.

Об этом говорится в сообщении компании.

Укрзализныця продолжает совершенствовать подходы к закупочной деятельности. В частности, благодаря упрощению тендерных условий и активному диалогу с участниками рынка, компании удалось преодолеть квазимонополию одного из поставщиков в сфере кабельно-проводниковой продукции, где было выявлено злоупотребление. Это обеспечило значительное снижение цен и качество закупок.

Так, в ходе последних закупок кабельно-проводниковой продукции в августе-сентябре 2025 года для обеспечения потребностей железнодорожной инфраструктуры, экономия по результатам торгов по сравнению с ценами 2023 года составила до 32%.

В целом с 2023 года благодаря слаженным действиям Укрзализныци, НАБУ и САП удалось компенсировать более 185,6 миллионов гривен ущерба, причиненного обществу в результате коррупционных нарушений.

Из этой суммы свыше:

70 миллионов гривен было возмещено в рамках расследования злоупотреблений во время закупок природного газа,

свыше 41 миллиона гривен в рамках расследования завладения денежными средствами УЗ при закупке скреплений рельсовых,

3 миллиона гривен по результатам расследования махинаций в закупках горючего и 70 млн грн по результату расследования завладения денежными средствами УЗ в закупках кабельно-проводниковой продукции.

