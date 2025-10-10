Стала известна дата выхода Motorola Edge 70 Сегодня 04:32 — Фондовый рынок

Motorola официально объявила дату международного релиза нового смартфона Motorola Edge 70 на международном рынке.

На странице официального сайта компании сообщается, что супертонкий Motorola Edge 70 появится в продаже 5 ноября, что подтверждает более ранние предположения.

Ожидается, что это устройство станет самым тонким смартфоном традиционной конструкции в истории Motorola с толщиной менее 6 мм. Компания продвигает устройство под девизом «Невероятно тонкий, невероятно крепкий», намекая на то, что стильный внешний вид не вредит надежности.

По предварительным данным, смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Относительно камеры пользователи могут ожидать 50-мегапиксельный основной модуль с системой оптической стабилизации изображения. Также есть информация о наличии сверхширокоугольного объектива с углом обзора 120 градусов. Motorola Edge 70 также будет оснащен стереодинамиками с помощью технологии Dolby Atmos.

Motorola Edge 70 намерена составить конкуренцию в сегменте тонких смартфонов Apple и Samsung. Ожидаемая стоимость Motorola, в отличие от конкурентов, составит около 690 евро, что позволяет его позиционировать в отдельной категории «тонких смартфонов среднего класса».

Portaltele По материалам:

