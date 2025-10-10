Стала известна дата выхода Motorola Edge 70
Motorola официально объявила дату международного релиза нового смартфона Motorola Edge 70 на международном рынке.
На странице официального сайта компании сообщается, что супертонкий Motorola Edge 70 появится в продаже 5 ноября, что подтверждает более ранние предположения.
Ожидается, что это устройство станет самым тонким смартфоном традиционной конструкции в истории Motorola с толщиной менее 6 мм. Компания продвигает устройство под девизом «Невероятно тонкий, невероятно крепкий», намекая на то, что стильный внешний вид не вредит надежности.
По предварительным данным, смартфон получит 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного хранилища. Относительно камеры пользователи могут ожидать 50-мегапиксельный основной модуль с системой оптической стабилизации изображения. Также есть информация о наличии сверхширокоугольного объектива с углом обзора 120 градусов. Motorola Edge 70 также будет оснащен стереодинамиками с помощью технологии Dolby Atmos.
Motorola Edge 70 намерена составить конкуренцию в сегменте тонких смартфонов Apple и Samsung. Ожидаемая стоимость Motorola, в отличие от конкурентов, составит около 690 евро, что позволяет его позиционировать в отдельной категории «тонких смартфонов среднего класса».
Поделиться новостью
Также по теме