«Киевгорстрой» готовится к возобновлению строительства и реструктуризации задолженности
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» готовит генподрядчиков к возобновлению строительства на объектах и реструктуризации долговых обязательств.
Об этом говорится в сообщении компании.
Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Владислав Андронов отметил, что средства, которые будут привлечены от дополнительной эмиссии акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой», должны быть использованы для возобновления основной деятельности компании и приоритетно направлены на строительство жилых комплексов.
В настоящее время компания разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности.
Создание механизма урегулирования долговых обязательств является необходимым шагом для финансового оздоровления компании. Такой механизм сделает невозможным направление средств на погашение текущих долговых обязательств и обеспечит их использование на возобновление строительных работ на объектах", — подчеркнула Светлана Самсонова.
Генеральные подрядчики подтвердили готовность возобновить строительство объектов и готовность к диалогу по реструктуризации долговых обязательств. Они согласились продолжать координацию и отработать конкретные графики и решения в кратчайшие сроки.
Ранее говорилось, что в октябре-ноябре в рамках докапитализации «Киевгорстроя» ожидается поступление 2,56 млрд грн. В первую очередь средства направят на достройку жилых домов с высокой степенью готовности.
В компании напомнили, что 25 июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о начале административной процедуры регистрации выпуска акций и утверждении проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».
