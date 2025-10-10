0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Киевгорстрой» готовится к возобновлению строительства и реструктуризации задолженности

Фондовый рынок
73
«Киевгорстрой» готовится к возобновлению строительства и реструктуризации задолженности
«Киевгорстрой» готовится к возобновлению строительства и реструктуризации задолженности
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» готовит генподрядчиков к возобновлению строительства на объектах и ​​реструктуризации долговых обязательств.
Об этом говорится в сообщении компании.
Читайте также
Председатель Наблюдательного совета ЧАО «ХК «Киевгорстрой» Владислав Андронов отметил, что средства, которые будут привлечены от дополнительной эмиссии акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой», должны быть использованы для возобновления основной деятельности компании и приоритетно направлены на строительство жилых комплексов.
В настоящее время компания разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности.
Читайте также
Создание механизма урегулирования долговых обязательств является необходимым шагом для финансового оздоровления компании. Такой механизм сделает невозможным направление средств на погашение текущих долговых обязательств и обеспечит их использование на возобновление строительных работ на объектах", — подчеркнула Светлана Самсонова.
Генеральные подрядчики подтвердили готовность возобновить строительство объектов и готовность к диалогу по реструктуризации долговых обязательств. Они согласились продолжать координацию и отработать конкретные графики и решения в кратчайшие сроки.
Ранее говорилось, что в октябре-ноябре в рамках докапитализации «Киевгорстроя» ожидается поступление 2,56 млрд грн. В первую очередь средства направят на достройку жилых домов с высокой степенью готовности.
В компании напомнили, что 25 июля Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о начале административной процедуры регистрации выпуска акций и утверждении проспекта эмиссии ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой».
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems