Несмотря на массированные атаки на украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру со стороны россии, поезда Укрзализныци отправляются по расписанию. По графику в свой первый рейс отправился поезд № 99/100 Киев — Бухарест.
Об этом сообщила сегодня Укрзализныця.
Новый поезд будет курсировать ежедневно по маршруту Киев — Бухарест через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский.
Пограничный контроль будет проходить в городах Велчинец и Унгены. Поезд прибывает на главный вокзал столицы Румынии — Gara de Nord.
Из Киева поезд будет отправляться с Центрального вокзала в 06:30 и прибывать в Бухарест в 06:47 на следующий день. В обратном направлении отправление с вокзала Gara de Nord в 19:10, прибытие в Киев — в 19:34 на следующий день.
Благодаря совместным усилиям транспортная система не только работает, но и открываются новые сообщения. Несмотря на сложные условия, ежедневные обстрелы россией критической и гражданской инфраструктуры должны обеспечить людям надежные и безопасные маршруты.
Напомним, «Укрзализныця» планирует проложить европуть (железнодорожный путь европейского образца) до ряда городов на западе страны. В частности, во Львов и Черновцы. Об этом рассказал председатель правления компании Александр Перцовский.
В этих городах возможна пересадка на международные маршруты поездов.
«Из Киева в Вену будешь ехать очень долго на поезде. Но вот из Львова ночным поездом или „Интерсити“ в Вену, Прагу, Краков, Варшаву — это точно может выигрывать», — рассказал Перцовский.
О планах проложения евроколеи во Львов рассказали и в Министерстве развития общин и территорий. Там утверждают: это сделает город «мощным транспортным хабом на стыке Украины и ЕС».
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
