«Укрзализныця» перестроит маршруты в прифронтовые города

«Укрзализныця» перестроит маршруты в прифронтовые города
Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил, что из-за угроз российских обстрелов в прифронтовых регионах перестроят железнодорожные маршруты.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
«Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности», — заявил Перцовский.
По его словам, российские оккупанты продолжают атаковать подвижной состав «Укрзализныци», однако компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами. На части пути поезда будут заменены автобусами.
«Просим всех пассажиров прислушаться и к указаниям поездных бригад, и к сотрудникам вокзалов. Некоторые участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски», — добавил председатель правления «Укрзализныци».
Напомним, правительство постановило увеличить выплаты учителям, которые продолжают обучать детей в прифронтовых общинах. Теперь педагоги будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.
