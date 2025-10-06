«Укрзализныця» перестроит маршруты в прифронтовые города Сегодня 21:34

Председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский заявил, что из-за угроз российских обстрелов в прифронтовых регионах перестроят железнодорожные маршруты.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Перестраиваем определенным образом, не буду об этом широко говорить, но перестраиваем наши маршруты, делаем их комбинированными для того, чтобы уменьшить риски безопасности», — заявил Перцовский.

По его словам, российские оккупанты продолжают атаковать подвижной состав «Укрзализныци», однако компания не планирует прекращать сообщение с прифронтовыми общинами. На части пути поезда будут заменены автобусами.

«Просим всех пассажиров прислушаться и к указаниям поездных бригад, и к сотрудникам вокзалов. Некоторые участки будут проходить автобусами, будут меняться маршруты, чтобы минимизировать риски», — добавил председатель правления «Укрзализныци».

Напомним, правительство постановило увеличить выплаты учителям, которые продолжают обучать детей в прифронтовых общинах. Теперь педагоги будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов.

