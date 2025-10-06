0 800 307 555
ру
ТОП-20 самых дешевых спортивных автомобилей 2026 года

Технологии&Авто
38
Специалисты Motor1 составили список самых лучших спортивных автомобилей 2026 года.
Для водителя важно наслаждаться своей машиной, а цена в этом вопросе тоже является ключевым фактором. Поэтому эксперты назвали 20 спортивных автомобилей, которые по современным стандартам до сих пор считаются «дешевыми» (по меркам США).

Самые дешевые спортивные автомобили 2026 года

(указаны стартовые цены на рынке Америки за авто 2026 модельного ряда)
  • 1. Mazda MX-5 — $30,515
  • 2. Toyota GR86 — $31,960
  • 3. Honda Civic Si — $32,190
  • 4. Volkswagen GTI — $33,670
  • 5. Ford Mustang EcoBoost — $33,515
  • 6. Subaru WRX — $33,855
  • 7. Mini Cooper S — $33,975
  • 8. Acura Integra — $34,195
  • 9. Volkswagen Jetta GLI — $35,020
  • 10. Hyundai Elantra N — $35,595
  • 11. Subaru BRZ — $37,055
  • 12. Mazda3 Turbo — $37,975
  • 13. Mini Cooper JCW — $40,075
  • 14. Toyota GR Corolla — $42,495
  • 15. Nissan Z — $44,215
  • 16. Honda Civic Type R — $47,090
  • 17. Ford Mustang GT — $48,555
  • 18. Volkswagen Golf R — $50,730
  • 19. Cadillac CT4-V — $52,120
  • 20. Audi S3 — $53,295
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
