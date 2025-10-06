ТОП-20 самых дешевых спортивных автомобилей 2026 года
Специалисты Motor1 составили список самых лучших спортивных автомобилей 2026 года.
Для водителя важно наслаждаться своей машиной, а цена в этом вопросе тоже является ключевым фактором. Поэтому эксперты назвали 20 спортивных автомобилей, которые по современным стандартам до сих пор считаются «дешевыми» (по меркам США).
Самые дешевые спортивные автомобили 2026 года
(указаны стартовые цены на рынке Америки за авто 2026 модельного ряда)
- 1. Mazda MX-5 — $30,515
- 2. Toyota GR86 — $31,960
- 3. Honda Civic Si — $32,190
- 4. Volkswagen GTI — $33,670
- 5. Ford Mustang EcoBoost — $33,515
- 6. Subaru WRX — $33,855
- 7. Mini Cooper S — $33,975
- 8. Acura Integra — $34,195
- 9. Volkswagen Jetta GLI — $35,020
- 10. Hyundai Elantra N — $35,595
- 11. Subaru BRZ — $37,055
- 12. Mazda3 Turbo — $37,975
- 13. Mini Cooper JCW — $40,075
- 14. Toyota GR Corolla — $42,495
- 15. Nissan Z — $44,215
- 16. Honda Civic Type R — $47,090
- 17. Ford Mustang GT — $48,555
- 18. Volkswagen Golf R — $50,730
- 19. Cadillac CT4-V — $52,120
- 20. Audi S3 — $53,295
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-20 самых дешевых спортивных автомобилей 2026 года
Лидеры импорта автомобилей в сентябре (инфографика)
На 89% больше: спрос на электромобили в Украине бьет рекорды (средний возраст авто)
Tesla Model 3 и Model Y получили увеличенный запас хода без повышения цены
Водители каких автомобилей чаще всего получают штрафы — исследование
Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet