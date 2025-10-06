Водители каких автомобилей чаще всего получают штрафы — исследование
Исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители солидных семейных машин.
Porsche и Tesla возглавили рейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением, пишет Motoryzacja.
Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.
Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.
Портал проанализировал данные о страховании 30 популярнейших марок автомобилей в Германии за последние два года. Результаты показывают четкую взаимосвязь между характеристиками автомобиля и склонностью водителей к нарушению закона. Однако не все рейтинги однозначны.
Водители Porsche получают на 65% больше штрафных баллов чем среднестатистический немецкий водитель. Владельцы этих спорткаров в Штутгарте значительно чаще превышают скорость, игнорируют знаки и совершают другие нарушения правил дорожного движения.
Поделиться новостью
Также по теме
Водители каких автомобилей чаще всего получают штрафы — исследование
Perplexity открыла для всех доступ к своему ИИ-браузеру Comet
С 2026 года электрокары в Украине подорожают на 30% — эксперты
Билл Гейтс назвал профессию, которую ИИ не сможет заменить даже через 100 лет
Kia создала дешевого конкурента VW Golf (фото)
ТОП-10 самых популярных моделей новых авто в Европе