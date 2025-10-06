Водители каких автомобилей чаще всего получают штрафы — исследование Сегодня 04:02 — Технологии&Авто

Исследование немецкого сайта Verivox показало, водители каких автомобилей получают больше всего штрафных баллов. Оказалось, что кроме спорткаров, чаще всего нарушают водители солидных семейных машин.

Porsche и Tesla возглавили рейтинг, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением, но настоящий сюрприз ждал в первой десятке: рядом со спорткарами появились бренды, ассоциирующиеся с безопасным семейным вождением, пишет Motoryzacja.

Такие семейные автомобили, как Volvo, Toyota Auris и Skoda Octavia также заняли высокие места в рейтинге, что удивительно, учитывая их семейный имидж.

Меньше всего штрафных баллов получают водители Honda, Kia и Suzuki, а особенно ответственными оказались владельцы Mazda CX-5 и Honda Jazz.

Портал проанализировал данные о страховании 30 популярнейших марок автомобилей в Германии за последние два года. Результаты показывают четкую взаимосвязь между характеристиками автомобиля и склонностью водителей к нарушению закона. Однако не все рейтинги однозначны.

Водители Porsche получают на 65% больше штрафных баллов чем среднестатистический немецкий водитель. Владельцы этих спорткаров в Штутгарте значительно чаще превышают скорость, игнорируют знаки и совершают другие нарушения правил дорожного движения.

