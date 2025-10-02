Пятерка популярных авто, которые через 20 лет станут классикой (фото) 02.10.2025, 02:20 — Технологии&Авто

Иконами становятся не только самые дорогие и яркие модели — нередко в разряд классических переходят автомобили, которые были популярные и распространенные в годы выпуска. Генеральный директор car.co.uk Уильям Флетчер рассказал Express , какие пять современных автомобилей могут стать классикой для будущих поколений.

Jaguar F-Type

В рамках перехода бренда Jaguar на электромобили в 2024 году производство F-Type прекратилось. Впрочем, Флетчер считает, что сочетание вдохновенного наследием дизайна с современной инженерией делает эту модель идеальным кандидатом на статус классики.

«F-Type идеально олицетворяет то, что делало британские спортивные автомобили особенными. У него длинный капот, агрессивная посадка, и самое главное, он звучит просто замечательно. Когда слышишь это рычание V8, понимаешь, что переживаешь что-то, чего не будет через десять лет», — отметил эксперт.

Самая дешевая версия Jaguar F-Type продается по цене около 1 640 000 грн.

Suzuki Jimny

Компания Suzuki прекратила производство Jimny в Европе из-за ужесточения требований к нормам выбросов. Это создало дефицит этой модели на рынке авто. Несмотря на это, она остается самой дешевой в списке автомобилей, претендующих на статус классических. Подержанную модель можно купить за 850 000 грн, а все новые автомобили распроданы.

Читайте также ТОП-10 самых популярных моделей новых авто в Европе

«Jimny олицетворяет что-то чистое, исчезающее из автомобильного мира. Он простой, честный и невероятно вынослив на бездорожье. Кроме того, он не похож ни на что другое на дороге», — объяснил Флетчер.

Toyota GR Yaris

Toyota создала GR Yaris с трехдверным кузовом, трехцилиндровым турбодвигателем и системой полного привода специально для автоспортивных состязаний ралли. По словам Флетчера, за этой гоночной моделью уже охотятся коллекционеры авто, поскольку производство было ограничено.

«GR Yaris особенный, потому что существует по одной причине: для участия в ралли. Toyota не пошла на компромиссы и не пыталась сделать его привлекательным для всех, а создала именно то, что им было нужно для соревнований, и мы смогли это купить», — пояснил эксперт.

Самую дешевую новую Toyota GR Yaris можно приобрести за 2 500 000 грн.

Honda Civic Type R

«Горячий хэтчбек» Honda Civic Type R Флетчер называет последним в своем роде. Автомобиль с механической коробкой передач и передним приводом удивляет невероятной скоростью.

«Когда все перейдет на электротягу и автоматику, люди будут помнить его как пик атмосферных хот-хэтч», — отметил генеральный директор car.co.uk.

Читайте также Недорогую модель Honda показали в подробностях (фото)

Он добавил, что «нефильтрованную производительность, которая поразительно контрастирует» с современными автомобилями, обеспечивает модель Honda Civic Type R европейской комплектации 2025 года.

Цена на новые модели стартует от 2 850 000 грн.

Caterham Seven

Прямой наследник оригинального Lotus Seven, легкий Caterham Seven со своим минималистичным подходом без крыши и дверей может подарить водителю впечатления, которые современные авто не могут воспроизвести. По словам Флетчера, эта модель стала классикой еще до снятия с производства.

«Это самый чистый опыт вождения, который можно купить за деньги, и эта чистота становится более ценной с каждым годом, поскольку автомобили становятся более тяжелыми и изолированными от дороги», — пояснил эксперт.

Самый дешевый Caterham Seven можно купить за 29 450 фунтов стерлингов (1 620 000 грн по актуальному курсу).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.