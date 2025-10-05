ТОП-10 самых популярных моделей новых авто в Европе Сегодня 22:24 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных моделей новых авто в Европе

В августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году — до 790 177 ед.

Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные JATO.

Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, завершивший месяц с показателем 14 693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.

Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.

ТОП-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года:

Volkswagen T-Roc — 14693 ед. (+14%);

Dacia Sandero — 13834 ед. (-11%);

Toyota Yaris Cross — 12201 ед. (-8%);

Volkswagen Tiguan — 12094 ед. (+23%);

Renault Clio — 12091 ед. (-1%);

Hyundai Tucson — 11350 ед. (+28%);

Dacia Duster — 9813 ед. (-16%);

Toyota Yaris — 9666 ед. (-6%);

Opel Corsa — 9585 ед. (+2%);

Volkswagen Golf — 9444 ед. (-2%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.