ТОП-10 самых популярных моделей новых авто в Европе
В августе 2025 года количество новых регистраций легковых автомобилей в Европе (EU, EFTA, UK) выросло на 5% по сравнению с тем же месяцем в 2024 году — до 790 177 ед.
Об этом сообщили в «Укравтопроме», ссылаясь на данные JATO.
Самым популярным автомобилем у европейских потребителей стал кроссовер Volkswagen T-Roc, завершивший месяц с показателем 14 693 реализованных авто, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Его ближайшие конкуренты — Dacia Sandero и Toyota Yaris Cross.
ТОП-10 моделей новых авто в Европе в августе 2025 года:
- Volkswagen T-Roc — 14693 ед. (+14%);
- Dacia Sandero — 13834 ед. (-11%);
- Toyota Yaris Cross — 12201 ед. (-8%);
- Volkswagen Tiguan — 12094 ед. (+23%);
- Renault Clio — 12091 ед. (-1%);
- Hyundai Tucson — 11350 ед. (+28%);
- Dacia Duster — 9813 ед. (-16%);
- Toyota Yaris — 9666 ед. (-6%);
- Opel Corsa — 9585 ед. (+2%);
- Volkswagen Golf — 9444 ед. (-2%).
