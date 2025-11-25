Amazon запускает новую антенну спутникового интернета Leo Ultra — конкурента Starlink от Маска Сегодня 23:42 — Технологии&Авто

Amazon запускает новую антенну спутникового интернета Leo Ultra — конкурента Starlink от Маска

Amazon представила новый терминал спутникового интернета Leo Ultra со скоростью загрузки до 1 Гбит/с.

Об этом сообщают в компании.

Leo Ultra — это терминал промышленного класса со скоростью загрузки до 1 Гбит/с и выгрузки до 400 Мбит/с.

По данным компании, это самая быстрая коммерческая антенна такого типа. Устройство имеет защиту от погодных условий и не содержит подвижных деталей.

Антенна работает на специальном кремниевом чипе, имеет собственную радиочастотную конструкцию и алгоритмы обработки сигналов, которые максимизируют пропускную способность, минимизируя задержку.

Bloomberg отмечают , что новая антенна Amazon должна стать конкурентом Starlink от SpaceX.

Amazon Leo также поддерживает частные сетевые решения для бизнеса:

Direct to AWS для прямого подключения к облачным сервисам;

Private Network Interconnect для соединения удаленных объектов с корпоративными датацентрами.

В компании отмечают, что сервис будет обеспечивать шифрование, сетевые инструменты управления и круглосуточную поддержку.

Вместе с презентацией новой антенны компания приступила к тестированию интернет-системы Amazon Leo для бизнес-клиентов.

В настоящее время компания отправляет терминалы Amazon Leo первым клиентам, среди которых Hunt Energy Network, Vanu Inc, JetBlue и другие компании из сектора энергетики, транспорта и логистики.

Предварительное тестирование должно помочь бизнесу оценить работу сети до более широкого запуска, который планируется в следующем году.

Детальнее о системе Amazon Leo

Amazon Leo — это обновленное название проекта Project Kuiper, который работает уже 7 лет.

По данным Bloomberg, Amazon хочет обеспечить интернет через сеть из более чем 3 000 спутников на низкой орбите. В настоящее время на орбите находится менее 200 аппаратов. Компания также готовит еще один пуск в декабре на ракете Atlas V.

