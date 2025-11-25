Bolt в партнерстве с Pony AI готовится к запуску роботакси в Европе
Европейская компания Bolt и китайская Pony AI заключили партнерство, подразумевающее интеграцию технологии автономного вождения четвертого уровня. Bolt планирует выйти на рынок полностью беспилотных поездок в Европе с 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Технология автономного управления
В рамках сотрудничества планируется интеграция технологии автономного управления четвертого уровня от Pony AI в экосистему Bolt.
На начальном этапе компании будут сосредоточены на реальных тестированиях, проверке безопасности и разработке пользовательского опыта, чтобы обеспечить полностью автономное, беспилотное управление.
Первые города для запуска выберут среди государств ЕС, а также европейских стран, не входящих в состав Евросоюза.
Мы хотим стать одной из первых платформ, которая предложит полностью беспилотные автономные транспортные средства в ЕС. Мы стремимся сделать это в течение года с момента первых внедрений, запланированных на 2026 год", — заявил основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Справка Finance.ua:
- Pony AI Inc. (Pony.ai) — мировой лидер в масштабной коммерциализации автономной мобильности. Pony. ai активно расширяет присутствие в Китае, Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и других регионах. Компания коммерчески оказывает полностью беспилотные услуги роботокси в четырех мегаполисах Китая — Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньчжэне;
- Bolt — европейская платформа совместной мобильности, основанная в 2013 году. Компания работает в более чем 50 странах и 600 городах мира.
