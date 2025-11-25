0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Bolt в партнерстве с Pony AI готовится к запуску роботакси в Европе

Технологии&Авто
18
Bolt в партнерстве с Pony AI готовится к запуску роботакси в Европе
Bolt в партнерстве с Pony AI готовится к запуску роботакси в Европе
Европейская компания Bolt и китайская Pony AI заключили партнерство, подразумевающее интеграцию технологии автономного вождения четвертого уровня. Bolt планирует выйти на рынок полностью беспилотных поездок в Европе с 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технология автономного управления

В рамках сотрудничества планируется интеграция технологии автономного управления четвертого уровня от Pony AI в экосистему Bolt.
На начальном этапе компании будут сосредоточены на реальных тестированиях, проверке безопасности и разработке пользовательского опыта, чтобы обеспечить полностью автономное, беспилотное управление.
Первые города для запуска выберут среди государств ЕС, а также европейских стран, не входящих в состав Евросоюза.
Мы хотим стать одной из первых платформ, которая предложит полностью беспилотные автономные транспортные средства в ЕС. Мы стремимся сделать это в течение года с момента первых внедрений, запланированных на 2026 год", — заявил основатель и генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.

Справка Finance.ua:

  • Pony AI Inc. (Pony.ai) — мировой лидер в масштабной коммерциализации автономной мобильности. Pony. ai активно расширяет присутствие в Китае, Европе, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и других регионах. Компания коммерчески оказывает полностью беспилотные услуги роботокси в четырех мегаполисах Китая — Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньчжэне;
  • Bolt — европейская платформа совместной мобильности, основанная в 2013 году. Компания работает в более чем 50 странах и 600 городах мира.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems