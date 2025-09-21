0 800 307 555
ру
Недорогую модель Honda показали в подробностях (фото)

Дизайн модели Honda Prelude 6 поколения давно не является секретом, производитель неоднократно показывал новинку на разных мероприятиях. Но зрительно родства с Civic удалось избежать.
Подробно машину показывает Autogefühl.
Японское купе получило экономичную силовую установку от гибрида Honda Civic. Мощность составляет 200 л.с.
Возможно, в будущем для Prelude увеличат отдачу с появлением более спортивных модификаций Type S и Type R, но об этом точной информации пока нет.
Внутри появились детали подвески и мощные тормоза Honda Civic Type R. Это интересно, учитывая, что компания ранее отмечала более спокойный и расслабленный характер новинки. Однако фокус все же сделали на дорожном поведении.
Цена Honda Prelude 2026 модельного года в базовом исполнении в Японии превысила 40 тысяч долларов. При этом известно, что на домашнем рынке у машины самая низкая стоимость.
