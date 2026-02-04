0 800 307 555
ру
Новый Volvo EX60 решает главную зимнюю проблему электрокаров

Технологии&Авто
13
Volvo представила EX60, единственную совершенно новую модель бренда на 2026 год и вместе с ней технологию, которая должна решить одну из главных зимних проблем электромобилей — медленную зарядку при низких температурах.
Новый электрический кроссовер, который станет преемником XC60, выйдет на рынок в обычном исполнении и неожиданной версии Cross Country, подчеркивающей его ориентацию на более сложные условия эксплуатации.
Шведский производитель признает, что большинство современных электромобилей теряют эффективность зарядки зимой из-за необходимости предварительного подогрева батареи. Обычно аккумулятор нужно нагреть до 25 градусов Цельсия, прежде чем он сможет принимать ток на скоростных зарядных станциях. В реальных условиях это часто не работает, ведь водители не всегда заранее планируют маршрут к конкретной зарядке через навигацию.
В Volvo объясняют, что проблема усугубляется спонтанными решениями водителей. Если зарядная станция не была внесена в маршрут, система не успевает подготовить батарею и автомобиль ограничивает скорость зарядки для защиты аккумулятора. В результате даже на мощных зарядках процесс становится медленным, что особенно раздражает зимой.
Решением стала новая адаптивная система управления батареей, дебютирующая именно на EX60. Вместо ориентации на фиксированную температуру автомобиль в реальном времени подстраивает параметры зарядки в зависимости от фактической температуры аккумулятора, его состояния и условий движения. Это позволяет начинать быструю зарядку без классического энергозатратного предварительного нагрева.
По материалам:
MMR
