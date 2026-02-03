Как ЕС усиливает регулирование выбросов
Европейские города продолжают вводить более строгие ограничения на подержанные автомобили, которые сильнее загрязняют окружающую среду.
Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.
Что изменилось
С 1 января 2026 года страны ЕС запрещают въезд в зоны с низким уровнем выбросов дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-5, и бензиновым автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-2, пишет Сarvertical.
С 1 марта 2026 года за нарушение этих правил будут взиматься штрафы.
Ведущие шаги в этом направлении среди стран Европы делает Испания: с 2026 года все испанские города с населением от 50 тысяч жителей будут обязаны расширить зоны с низким уровнем выбросов и ограничить движение подержанных автомобилей.
ЕС также скоро изменит свои нормы выбросов. «С 2027 года вступит в силу стандарт Евро-7, регулирующий не только выбросы выхлопных газов, но и другие виды загрязнения, в том числе износ тормозов и шин. Он также будет касаться электромобилей, поскольку они по весу и крутящему моменту обычно превышают традиционные транспортные средства. Это, в свою очередь, влечет за собой более быстрый износ шин и выброс большего количества микропластиковых частиц в окружающую среду. Более того, эта директива потребует, чтобы автомобили соответствовали стандартам загрязнения не только во время производства, но и через 10 лет или после 200 000 километров пробега», — объясняет Бузелис.
Евро-7
Первый этап директивы вступает в силу 29 ноября 2026 года, когда только что изготовленные автомобили будут проходить сертификацию на соответствие Евро-7.
С ноября 2027 года стандарт Евро-7 будет применяться ко всем только что зарегистрированным в ЕС автомобилям.
Ранее мы писали, что Минразвития шагнуло к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.
Поделиться новостью
Также по теме
Как ЕС усиливает регулирование выбросов
Какие автомобили покупали украинцы в 2025 году (инфографика)
MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка
Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год
Huawei готовит электрический универсал для конкуренции с Zeekr (фото)
Xiaomi завершает развертывание HyperOS 3