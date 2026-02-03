0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ЕС усиливает регулирование выбросов

Технологии&Авто
18
Как ЕС усиливает регулирование выбросов
Как ЕС усиливает регулирование выбросов
Европейские города продолжают вводить более строгие ограничения на подержанные автомобили, которые сильнее загрязняют окружающую среду.
Каско — это спокойствие для вас и вашего кошелька. Переходите по ссылке, чтобы выбрать на Finance.ua самый выгодный вариант.

Что изменилось

С 1 января 2026 года страны ЕС запрещают въезд в зоны с низким уровнем выбросов дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-5, и бензиновым автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-2, пишет Сarvertical.
С 1 марта 2026 года за нарушение этих правил будут взиматься штрафы.
Ведущие шаги в этом направлении среди стран Европы делает Испания: с 2026 года все испанские города с населением от 50 тысяч жителей будут обязаны расширить зоны с низким уровнем выбросов и ограничить движение подержанных автомобилей.
Читайте также
ЕС также скоро изменит свои нормы выбросов. «С 2027 года вступит в силу стандарт Евро-7, регулирующий не только выбросы выхлопных газов, но и другие виды загрязнения, в том числе износ тормозов и шин. Он также будет касаться электромобилей, поскольку они по весу и крутящему моменту обычно превышают традиционные транспортные средства. Это, в свою очередь, влечет за собой более быстрый износ шин и выброс большего количества микропластиковых частиц в окружающую среду. Более того, эта директива потребует, чтобы автомобили соответствовали стандартам загрязнения не только во время производства, но и через 10 лет или после 200 000 километров пробега», — объясняет Бузелис.

Евро-7

Первый этап директивы вступает в силу 29 ноября 2026 года, когда только что изготовленные автомобили будут проходить сертификацию на соответствие Евро-7.
С ноября 2027 года стандарт Евро-7 будет применяться ко всем только что зарегистрированным в ЕС автомобилям.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что Минразвития шагнуло к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems