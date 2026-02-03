Как ЕС усиливает регулирование выбросов Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Как ЕС усиливает регулирование выбросов

Европейские города продолжают вводить более строгие ограничения на подержанные автомобили, которые сильнее загрязняют окружающую среду.

Что изменилось

С 1 января 2026 года страны ЕС запрещают въезд в зоны с низким уровнем выбросов дизельным автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-5, и бензиновым автомобилям, не соответствующим стандарту Евро-2, пишет Сarvertical.

С 1 марта 2026 года за нарушение этих правил будут взиматься штрафы.

Ведущие шаги в этом направлении среди стран Европы делает Испания: с 2026 года все испанские города с населением от 50 тысяч жителей будут обязаны расширить зоны с низким уровнем выбросов и ограничить движение подержанных автомобилей.

ЕС также скоро изменит свои нормы выбросов. «С 2027 года вступит в силу стандарт Евро-7, регулирующий не только выбросы выхлопных газов, но и другие виды загрязнения, в том числе износ тормозов и шин. Он также будет касаться электромобилей, поскольку они по весу и крутящему моменту обычно превышают традиционные транспортные средства. Это, в свою очередь, влечет за собой более быстрый износ шин и выброс большего количества микропластиковых частиц в окружающую среду. Более того, эта директива потребует, чтобы автомобили соответствовали стандартам загрязнения не только во время производства, но и через 10 лет или после 200 000 километров пробега», — объясняет Бузелис.

Евро-7

Первый этап директивы вступает в силу 29 ноября 2026 года, когда только что изготовленные автомобили будут проходить сертификацию на соответствие Евро-7.

С ноября 2027 года стандарт Евро-7 будет применяться ко всем только что зарегистрированным в ЕС автомобилям.

Ранее мы писали, что Минразвития шагнуло к гармонизации украинского транспортного законодательства с социальными стандартами Европейского Союза в сфере труда и отдыха водителей коммерческого автомобильного транспорта.

