Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год
Компания JD Power опубликовала результаты Индекса качества электрифицированных автомобилей New Energy Vehicle Product Quality Index за 2025 год.
Исследование охватило 57 брендов и более 5700 ответов владельцев, пользовавшихся автомобилями от 2 до 12 месяцев.
Об этом пишет CarNewsChina.
Лидерами рейтинга стали Aito, Mercedes-Benz и Tesla, в то время как основной бренд BYD показал результат ниже среднего по рынку.
ТОП10 брендов с низким индексом риска качества по итогам 2025 года вошли:
- Aito — 123
- Mercedes-Benz — 126
- Tesla — 146
- Nio Firefly — 146
- Xiaomi — 147
- BMW — 163
- Audi — 172
- Nio — 175
- Voyah — 179
- Avatr — 180.
Средний показатель отрасли составил 215 пунктов, в то время как бренд BYD с результатом 224 оказался ниже этого уровня.
Качество электрофицированных авто по моделям
Наивысшую общую оценку среди моделей получил кроссовер Aito M9, который стал лидером сразу в нескольких категориях, включая SUV, седан и минивэн. В сегменте среднеразмерных и крупных внедорожников тройку сформировали Aito M9, M8 и M7, затем разместились Li Auto L8 и Voyah Free.
В классе компактных и среднеразмерных SUV лучшими стали Avatr 07, BYD Seal 05 EV, BYD Atto 2, Tesla Model Y и BYD Atto 3. Среди седанов малого и среднего класса первое место заняла Tesla Model 3, за ней — Nio Firefly, BMW i3, BMW X3 и Ge2.
В категории среднеразмерных и крупных седанов лидировали Xiaomi SU7, Luxeed S9 и IM L6. Среди минивэнов самый низкий индекс риска качества зафиксирован у Voyah Dream, далее следуют BYD Denza D9 и Great Wall Motor Wey Gaoshan.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год
Huawei готовит электрический универсал для конкуренции с Zeekr (фото)
Xiaomi завершает развертывание HyperOS 3
Minix выпустила мини-ПК с поддержкой трех дисплеев
ТОП-5 премиальных авто, которые быстрее всего теряют в цене за три года
Apple может выпустить iPhone-Flip в формате «раскладушки»