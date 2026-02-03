Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Рейтинг качества электрофицированных авто от JD Power за 2025 год

Компания JD Power опубликовала результаты Индекса качества электрифицированных автомобилей New Energy Vehicle Product Quality Index за 2025 год.

Исследование охватило 57 брендов и более 5700 ответов владельцев, пользовавшихся автомобилями от 2 до 12 месяцев.

Об этом пишет CarNewsChina.

Лидерами рейтинга стали Aito, Mercedes-Benz и Tesla, в то время как основной бренд BYD показал результат ниже среднего по рынку.

ТОП10 брендов с низким индексом риска качества по итогам 2025 года вошли:

Aito — 123 Mercedes-Benz — 126 Tesla — 146 Nio Firefly — 146 Xiaomi — 147 BMW — 163 Audi — 172 Nio — 175 Voyah — 179 Avatr — 180.

Средний показатель отрасли составил 215 пунктов, в то время как бренд BYD с результатом 224 оказался ниже этого уровня.

Качество электрофицированных авто по моделям

Наивысшую общую оценку среди моделей получил кроссовер Aito M 9 , который стал лидером сразу в нескольких категориях, включая SUV, седан и минивэн. В сегменте среднеразмерных и крупных внедорожников тройку сформировали Aito M 9 , M 8 и M 7 , затем разместились Li Auto L8 и Voyah Free.

В классе компактных и среднеразмерных SUV лучшими стали Avatr 07, BYD Seal 05 EV, BYD Atto 2, Tesla Model Y и BYD Atto 3. Среди седанов малого и среднего класса первое место заняла Tesla Model 3, за ней — Nio Firefly, BMW i3, BMW X3 и Ge2.

В категории среднеразмерных и крупных седанов лидировали Xiaomi SU7, Luxeed S9 и IM L6. Среди минивэнов самый низкий индекс риска качества зафиксирован у Voyah Dream, далее следуют BYD Denza D9 и Great Wall Motor Wey Gaoshan.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.