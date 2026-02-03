Huawei готовит электрический универсал для конкуренции с Zeekr (фото) Сегодня 04:06 — Технологии&Авто

Huawei создает конкурента для электрического универсала Zeekr

Бренд Qijing от Huawei и GAC выпустит универсал для конкуренции с Zeekr 007GT. Премьера спортивной модели марки Qijing пройдет весной, а в продажу модель поступит летом.

Что известно о новинке

Судя по фото, универсал имеет двухэтажную главную оптику, стеклянную крышу, большие колеса и полускрытые дверные ручки. Сама дверь — безрамочная. Над лобовым стеклом есть лидер, ведь новинке обещан автопилот третьего уровня.

О технике пока ни слова. Впрочем, понятно, что универсал будет электрическим. Вполне возможно, что его со временем предложат также в виде гибрида типа EREV, в котором ДВС работает в режиме генератора.

Производитель обещает баланс эстетики, удовольствия от вождения, интеллектуальных функций, комфорта и безопасности.

Полноценная премьера универсала Qijing состоится в апреле, в продажу он должен поступить в июне. В Китае главным конкурентом новинки станет электрический Zeekr 007GT.

Основным конкурентом новинки на китайском рынке станет электрический универсал Zeekr 007 GT, который стоит от 202 900 до 232 900 юаней (примерно 29 200−33 500 долларов).

