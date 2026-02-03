ТОП-5 премиальных авто, которые быстрее всего теряют в цене за три года 03.02.2026, 01:12 — Технологии&Авто

Многие покупатели новых автомобилей недооценивают влияние амортизации, хотя именно она зачастую определяет реальную стоимость владения автомобилем. Рассказываем о пятерке авто, которые теряют более половины своей стоимости за 3 года.

Эксперты подчеркивают: важно смотреть не только на цену в автосалоне, но и на то, сколько машина будет стоить во время перепродажи. Часть моделей за три года теряет более половины своей цены, в то время как другие сохраняют значительную часть стоимости даже при высоком стартовом ценнике.

Infiniti QX80

Крупный люксовый внедорожник с начальной ценой около 100 тысяч долларов. Через три года его рыночная стоимость может снизиться до 48 680 долларов. Автомобиль предлагает просторный салон на восемь мест, высокий уровень комфорта, девятиступенчатую автоматическую коробку и 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом. В то же время, высокая цена и быстрое старение технологий ускоряют обесценивание модели.

Jaguar I-Pace

Самый доступный автомобиль в этом перечне, однако и за три года он теряет около 53% стоимости. Как электромобиль, I-Pace быстро дешевеет из-за стремительного развития батарей и увеличения запаса хода в более новых моделях. Среди плюсов — премиальный интерьер, спортивный дизайн и динамичное ускорение. Минусы — относительно небольшой багажник и ограниченное пространство в салоне.

Range Rover

Бренд ассоциируется с роскошью и комфортом, но цена на уровне около 200 тыс. долларов в сочетании с проблемами надежности электроники и трансмиссии приводит к значительному падению стоимости на вторичном рынке.

Maserati Levante

Один из лидеров по темпам обесценивания: за три года автомобиль может лишиться до 72% своей стоимости. Причины — высокая начальная цена, сомнительная надежность, нишевость бренда и устаревшая платформа. Несмотря на спортивный характер и роскошный образ, Levante сложно назвать выгодной покупкой с финансовой точки зрения.

Aston Martin DBX

Премиальный кроссовер, объединяющий мощность и статус, но стоимость более 250 тыс. долларов. За три года он может потерять до 75% стоимости, что делает его одним из самых затратных во владении. DBX привлекает дизайном и динамикой, однако, как инвестиция остается неудачным выбором.

