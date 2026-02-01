0 800 307 555
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа до 5 лет (инфографика)

Технологии&Авто
Tesla Model Y – самое популярное импортируемое подержанное авто в возрасте до 5 лет
За 2025 год украинцы приобрели 274,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, из которых 35% (96,9 тыс.) составляли импортированные подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек составили электромобили — 60%.
Далее следуют:
  • бензиновые авто — 27%
  • гибридные — 8%
  • дизельные — 4%
  • авто с ГБО — 1%.
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Самые импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет.

В каких регионах Украины купили больше всего автомобилей

До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году наибольшие объемы регистраций новых легковых авто зафиксировали в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.
В Киеве чаще всего выбирали Renault Duster, в то время как в Киевской и Днепропетровской областях самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
В Одесской области лидером продаж в 2025 году был BYD Song Plus, а во Львовской области — Toyota RAV-4.
Больше всего импортированных подержанных легковушек зарегистрировали во Львовской области — 35,1 тыс., далее следуют Киев (24 тыс.), Киевская (19,1 тыс.), Днепропетровская (16,3 тыс.) и Ровенская области (16,2 тыс.).
multi app
