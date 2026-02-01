ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа до 5 лет (инфографика)
За 2025 год украинцы приобрели 274,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, из которых 35% (96,9 тыс.) составляли импортированные подержанные авто в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Наибольшую долю в этом сегменте импортированных легковушек составили электромобили — 60%.
Далее следуют:
- бензиновые авто — 27%
- гибридные — 8%
- дизельные — 4%
- авто с ГБО — 1%.
В каких регионах Украины купили больше всего автомобилей
До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году наибольшие объемы регистраций новых легковых авто зафиксировали в столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях.
В Киеве чаще всего выбирали Renault Duster, в то время как в Киевской и Днепропетровской областях самым популярным стал электромобиль Volkswagen ID.Unyx.
В Одесской области лидером продаж в 2025 году был BYD Song Plus, а во Львовской области — Toyota RAV-4.
Больше всего импортированных подержанных легковушек зарегистрировали во Львовской области — 35,1 тыс., далее следуют Киев (24 тыс.), Киевская (19,1 тыс.), Днепропетровская (16,3 тыс.) и Ровенская области (16,2 тыс.).
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа до 5 лет (инфографика)
Что нужно знать о первом водительском удостоверении
Типы кузовов автомобилей: как расшифровать сокращенные отметки в свидетельстве о регистрации
Meta планирует ввести премиум-подписки в Instagram, Facebook и WhatsApp
Nvidia презентовала платформу с искусственным интеллектом для прогнозирования погоды (видео)
Toyota представила обновленную версию Hiace (фото)