Minix выпустила мини-ПК с поддержкой трех дисплеев
Компания Minix анонсировала новую ультракомпактную систему Neo Z95, позиционируемую как полноценный компьютер в карманном формате.
Об этом сообщает портал Gizmochina.
Устройство разработано для выполнения повседневных десктопных задач, несмотря на миниатюрные размеры, позволяющие держать гаджет одной рукой.
Габариты и аппаратная платформа
Корпус Neo Z95 имеет размеры примерно 88×88×43 мм. «Сердцем» системы стал четырехъядерный процессор Intel N95 серии Alder Lake-N, способный работать на частоте до 3,4 ГГц.
Производительности этого чипа достаточно для стабильной работы с офисными программами, веб-серфинга и просмотра потокового видео, однако он не рассчитан на трудные игры или ресурсоемкие творческие задачи.
Память и интерфейсы
Мини-ПК оснащен 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и твердотелым накопителем PCIe 3.0 SSD объемом 512 ГБ.
Оперативная память распаяна на плате без возможности расширения, тогда как SSD можно заменить более емким.
Несмотря на компактный форм-фактор, производитель снабдил устройство значительным набором портов:
- три разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A;
- два выхода HDMI;
- один разъем DisplayPort;
- два порта Gigabit LAN;
- 3,5-мм аудиоразъем.
Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет организовать рабочее место с тремя дисплеями одновременно.
Особенности эксплуатации
Minix Neo Z95 поставляется с предварительно установленной операционной системой Windows, что делает его готовым к работе из коробки.
За стабильность работы под погрузкой отвечает система активного охлаждения.
Благодаря совместимости с креплением VESA компьютер можно легко скрыть за монитором или телевизором.
Официальная стоимость новинки пока не подтверждена, однако большинство решений на базе Intel N95 относятся к бюджетному ценовому сегменту.
