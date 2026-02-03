0 800 307 555
Minix выпустила мини-ПК с поддержкой трех дисплеев

258
Компьютер можно легко скрыть за монитором или телевизором.
Компания Minix анонсировала новую ультракомпактную систему Neo Z95, позиционируемую как полноценный компьютер в карманном формате.
Об этом сообщает портал Gizmochina.
Устройство разработано для выполнения повседневных десктопных задач, несмотря на миниатюрные размеры, позволяющие держать гаджет одной рукой.

Габариты и аппаратная платформа

Корпус Neo Z95 имеет размеры примерно 88×88×43 мм. «Сердцем» системы стал четырехъядерный процессор Intel N95 серии Alder Lake-N, способный работать на частоте до 3,4 ГГц.
Производительности этого чипа достаточно для стабильной работы с офисными программами, веб-серфинга и просмотра потокового видео, однако он не рассчитан на трудные игры или ресурсоемкие творческие задачи.

Память и интерфейсы

Мини-ПК оснащен 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и твердотелым накопителем PCIe 3.0 SSD объемом 512 ГБ.
Оперативная память распаяна на плате без возможности расширения, тогда как SSD можно заменить более емким.
Несмотря на компактный форм-фактор, производитель снабдил устройство значительным набором портов:
  • три разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A;
  • два выхода HDMI;
  • один разъем DisplayPort;
  • два порта Gigabit LAN;
  • 3,5-мм аудиоразъем.
Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет организовать рабочее место с тремя дисплеями одновременно.

Особенности эксплуатации

Minix Neo Z95 поставляется с предварительно установленной операционной системой Windows, что делает его готовым к работе из коробки.
За стабильность работы под погрузкой отвечает система активного охлаждения.
Благодаря совместимости с креплением VESA компьютер можно легко скрыть за монитором или телевизором.
Официальная стоимость новинки пока не подтверждена, однако большинство решений на базе Intel N95 относятся к бюджетному ценовому сегменту.
По материалам:
prostomob
Payment systems