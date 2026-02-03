Minix выпустила мини-ПК с поддержкой трех дисплеев Сегодня 02:32 — Технологии&Авто

Компьютер можно легко скрыть за монитором или телевизором.

Компания Minix анонсировала новую ультракомпактную систему Neo Z95, позиционируемую как полноценный компьютер в карманном формате.

Об этом сообщает портал Gizmochina.

Устройство разработано для выполнения повседневных десктопных задач, несмотря на миниатюрные размеры, позволяющие держать гаджет одной рукой.

Габариты и аппаратная платформа

Корпус Neo Z95 имеет размеры примерно 88×88×43 мм. «Сердцем» системы стал четырехъядерный процессор Intel N95 серии Alder Lake-N, способный работать на частоте до 3,4 ГГц.

Производительности этого чипа достаточно для стабильной работы с офисными программами, веб-серфинга и просмотра потокового видео, однако он не рассчитан на трудные игры или ресурсоемкие творческие задачи.

Память и интерфейсы

Мини-ПК оснащен 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и твердотелым накопителем PCIe 3.0 SSD объемом 512 ГБ.

Оперативная память распаяна на плате без возможности расширения, тогда как SSD можно заменить более емким.

Несмотря на компактный форм-фактор, производитель снабдил устройство значительным набором портов:

три разъема USB 3.2 Gen 1 Type-A;

два выхода HDMI;

один разъем DisplayPort;

два порта Gigabit LAN;

3,5-мм аудиоразъем.

Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет организовать рабочее место с тремя дисплеями одновременно.

Особенности эксплуатации

Minix Neo Z95 поставляется с предварительно установленной операционной системой Windows, что делает его готовым к работе из коробки.

За стабильность работы под погрузкой отвечает система активного охлаждения.

Благодаря совместимости с креплением VESA компьютер можно легко скрыть за монитором или телевизором.

Официальная стоимость новинки пока не подтверждена, однако большинство решений на базе Intel N95 относятся к бюджетному ценовому сегменту.

prostomob По материалам:

