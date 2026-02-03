0 800 307 555
Apple может выпустить iPhone-Flip в формате «раскладушки»

Технологии&Авто
40
Официально планы по выпуску iPhone-Flip пока не подтверждались
Apple изучает возможность выпуска еще одного складного iPhone — в формате «раскладушки», хотя официально компания эту информацию еще не подтвердила.
Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Для чего это

Таким образом бренд стремится расширить линейку устройств и усилить конкуренцию с Samsung. Впрочем, судьба этой модели будет напрямую зависеть от успеха первого складного флагмана iPhone Fold, который ожидается вместе с серией iPhone 18.
Хотя iPhone Flip считается менее функциональным, именно выход Fold может стать толчком к появлению более компактной альтернативы. Apple делает ставку на то, что спрос на первый складной iPhone будет достаточным, чтобы оправдать дальнейшее развитие этой категории и запуск новых форм-факторов.

Что уже известно

Слухи об iPhone Flip появляются не впервые — ранее сообщалось, что компания может выпустить раскладушку в 2028 году. Ожидается, что она будет доступнее, чем Fold, но в то же время получит самые современные компоненты, что может стимулировать пользователей к обновлению. В то же время существует вероятность, что из-за высоких планов продаж Fold Apple в итоге откажется от идеи Flip.
Кроме того, компания не заинтересована в перенасыщении линейки продуктов, где новые модели будут конкурировать между собой за покупателя, поэтому решение о запуске раскладушки будет непростым. Apple традиционно взвешивает все риски, поэтому дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции рынка на первый складной iPhone.
