Какие автомобили покупали украинцы в 2025 году (инфографика)

Украинский авторынок в 2025 году жил в режиме постоянных изменений — от блэкаутов и колебаний спроса до дискуссий по поводу льгот и цен. Чтобы понять, как эти факторы повлияли на поведение покупателей и структуру рынка, маркетплейс Auto.Ria проанализировал ключевые тенденции года на рынке новых и подержанных автомобилей.
Электромобили
Исследование показало, что при блэкаутах и стабилизации энергосистемы доля поиска подержанных электромобилей выросла на 5,9%, а среди новых — снизилась на 13,13%.
Вместе с тем, на фоне новостей об отмене льгот на растаможку электромобилей с января 2026 года количество поисков среди новых выросло на 95,48%.
Подержанные автомобили
Относительно покупательной способности украинцев — большинство украинцев в 2025 году (35,28%) искали подержанные автомобили в диапазоне 10−15 тысяч долларов.
Авто премиум-сегмента больше всего потеряли в стоимости (-17,1% по сравнению с ценами 2024 года). Электромобили подешевели в среднем на 5,21%, а кроссоверы — на 7,35%.
Быстрее всего в 2025 году продавались Daewoo Lanos (16 дней); за ним — Volkswagen Golf, Renault Kangoo и Chevrolet Aveo с показателем в 17 дней.
Новые автомобили
Среди новых автомобилей, представленных на AUTO. RIA, наибольшее снижение цены наблюдается среди электромобилей (на 30,04% по сравнению с январем 2025 года). А вот сегмент премиум-авто подорожал на 9,02%. Новые авто эконом-класса потеряли в цене 15,82% с начала 2025 года.
Что касается покупательной способности украинцев, 31,4% поисковых запросов пришлось на авто от 50 тыс. долларов и 23% - на авто от 25 до 35 тыс. долларов.
В 2025 году украинцы чаще всего интересовались бензиновыми авто, однако с июля по сентябрь электромобили значительно выросли в поиске и составляли почти четверть всех запросов (25,28% в сентябре).
Быстрее всего в 2025 году на Auto. Ria продавались следующие бренды: Lexus (27 дней), Zeekr (28 дней) и Audi (33 дня).
Что касается конкретных моделей, то быстрее всего в прошлом году продавались:
- Lexus RX — 20 дней;
- Honda e: NP2 — 20,5 дня;
- Zeekr 001 — 22 дня;
- Toyota RAV4 — 22 дня;
- Zeekr 7X — 23,5 дня.
