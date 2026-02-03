Xiaomi завершает развертывание HyperOS 3
Цикл развертывания операционной системы Xiaomi HyperOS 3, стартовавший 28 августа 2025 г., достиг показателя технической готовности в 95%. Стратегия обновления перешла в финальную стадию, сосредоточенную на остаточных моделях начального уровня и специфических региональных версиях устройств.
Об этом сообщает портал XiaomiTime.
Сроки завершения обновлений
Инженерная дорожная карта предполагает полное прекращение рассылки HyperOS 3 до конца февраля 2026 года. Этот дедлайн установлен для освобождения пропускной способности OTA (Over-the-Air) накануне запуска ветви HyperOS 3.1.
В очереди на интеграцию финальной волны обновлений находятся преимущественно бюджетные смартфоны.
Стоит отметить, что хотя отдельные региональные прошивки (например, Китаю или Индии) уже могли получить предварительные сборки, развертывание для глобального рынка (Global) и Европейской экономической зоны (EEA) для этих моделей все еще ожидается.
Технические причины дедлайна
Установка дедлайна на февраль обусловлена необходимостью стандартизации экосистемы перед массовым релизом HyperOS 3.1. Технические специалисты выделяют следующие ключевые факторы:
- избегание конфликтов версий: наличие активных кампаний обновления до HyperOS 3 может создать конфликты с более новыми структурами ядра версии 3.1;
- соответствие API: все устройства должны перейти на стабильную базовую версию HyperOS 3 в течение месяца для поддержания совместимости программных интерфейсов;
- оптимизация серверов: необходимость высвобождения ресурсов для загрузки новых массивов данных последующей итерации операционной системы.
Таким образом, владельцам устройств, еще не получивших апдейт, следует ожидать сообщения об обновлении в ближайшие недели, поскольку компания стремится закрыть вопрос перехода на третью версию системы к началу весны.
