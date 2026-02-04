0 800 307 555
Xiaomi и Ford ответили на слухи об общем электрокаре

СМИ распространили сообщения о якобы закрытых переговорах между Xiaomi и Ford по совместному производству электрокаров.
Мировая конкуренция на рынке электромобилей настолько накалилась, что даже слухи без подтверждений мгновенно становятся информационной сенсацией. Именно так произошло на этой неделе, когда СМИ распространили сообщения о якобы закрытых переговорах между Xiaomi и Ford о совместном производстве электрокаров в США.
Обеим компаниям пришлось публично реагировать и опровергать эти заявления.
Об этом сообщает Carscoops.
Интерес к теме подогрели и предшествующие высказывания гендиректора Ford Джима Фарли. Он неоднократно положительно отзывался о китайском автопроме и лично тестировал электроседан Xiaomi SU7 остался доволен им. Такие комментарии лишь усилили внимание на том, насколько внимательно американские автопроизводители следят за успехами Китая.

Официальная позиция компаний

Ford отреагировал жестко, назвав информацию о возможном сотрудничестве «полностью выдуманной» и не имеющей ничего общего с реальностью. Xiaomi также отвергла любые предположения о партнерстве.
В заявлении китайской компании отмечается, что она не продает свои продукты и услуги на рынке США и не ведет никаких переговоров по совместным проектам с Ford Motor Co.
Политический фактор

Аналитики обращают внимание, что даже гипотетическое соглашение между американским и китайским автопроизводителем было бы чрезвычайно чувствительным с политической точки зрения. Такое сотрудничество почти гарантированно привлекло бы внимание властей в Вашингтоне, ведь действующая федеральная политика фактически закрывает китайским электромобилям доступ к рынку США из-за соображений национальной безопасности.
В то же время Дональд Трамп выражал более гибкий подход: несмотря на жесткую риторику по торговле с Китаем, он заявлял, что поддержал бы строительство китайских заводов в США, если бы это означало создание рабочих мест для американцев.
По материалам:
wheel-news.com
