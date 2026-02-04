Лучший компактный кроссовер 2026 года Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Лучший компактный кроссовер 2026 года

Компактные кроссоверы уже давно заслужили репутацию универсальных и практичных автомобилей, и сегодня они остаются одними из самых популярных в мире.

Рынок предлагает широкий выбор моделей, но недавно эксперты решили определить, какая из них заслуживает звания лучшей.

Аналитики портала Autocar провели детальный обзор компактных SUV и пришли к выводу: лидером 2026 года стал Dacia Duster, известный в Украине как Renault Duster. По словам специалистов, автомобиль отличается просторным и функциональным салоном, «брутальным» внешним видом и возможностями настоящего внедорожника. Отдельно эксперты отмечают привлекательную цену модели, которая ниже многих конкурентов.

Западные эксперты также отметили другие достойные модели. На втором месте оказался компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье место занял Nissan Qashqai.

В список ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2026 года

Dacia Duster Skoda Elroq Nissan Qashqai Volvo XC40 Ford Puma Kia EV3 Hyundai Tucson Renault 4 Kia Sportage Range Rover Evoque

