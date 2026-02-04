0 800 307 555
Лучший компактный кроссовер 2026 года

Технологии&Авто
Лучший компактный кроссовер 2026 года
Лучший компактный кроссовер 2026 года
Компактные кроссоверы уже давно заслужили репутацию универсальных и практичных автомобилей, и сегодня они остаются одними из самых популярных в мире.
Рынок предлагает широкий выбор моделей, но недавно эксперты решили определить, какая из них заслуживает звания лучшей.
Аналитики портала Autocar провели детальный обзор компактных SUV и пришли к выводу: лидером 2026 года стал Dacia Duster, известный в Украине как Renault Duster. По словам специалистов, автомобиль отличается просторным и функциональным салоном, «брутальным» внешним видом и возможностями настоящего внедорожника. Отдельно эксперты отмечают привлекательную цену модели, которая ниже многих конкурентов.
Западные эксперты также отметили другие достойные модели. На втором месте оказался компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье место занял Nissan Qashqai.

В список ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2026 года

  1. Dacia Duster
  2. Skoda Elroq
  3. Nissan Qashqai
  4. Volvo XC40
  5. Ford Puma
  6. Kia EV3
  7. Hyundai Tucson
  8. Renault 4
  9. Kia Sportage
  10. Range Rover Evoque
