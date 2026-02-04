Лучший компактный кроссовер 2026 года
Компактные кроссоверы уже давно заслужили репутацию универсальных и практичных автомобилей, и сегодня они остаются одними из самых популярных в мире.
Рынок предлагает широкий выбор моделей, но недавно эксперты решили определить, какая из них заслуживает звания лучшей.
Аналитики портала Autocar провели детальный обзор компактных SUV и пришли к выводу: лидером 2026 года стал Dacia Duster, известный в Украине как Renault Duster. По словам специалистов, автомобиль отличается просторным и функциональным салоном, «брутальным» внешним видом и возможностями настоящего внедорожника. Отдельно эксперты отмечают привлекательную цену модели, которая ниже многих конкурентов.
Западные эксперты также отметили другие достойные модели. На втором месте оказался компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье место занял Nissan Qashqai.
В список ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2026 года
- Dacia Duster
- Skoda Elroq
- Nissan Qashqai
- Volvo XC40
- Ford Puma
- Kia EV3
- Hyundai Tucson
- Renault 4
- Kia Sportage
- Range Rover Evoque
