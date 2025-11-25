Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили Сегодня 02:04 — Технологии&Авто

Немецкие эксперты назвали самые надежные автомобили

В Германии обнародовали свежий рейтинг надежности авто с пробегом — пока Mercedes и Volkswagen держат планку качества, электрокары Tesla снова оказались среди аутсайдеров.

Об этом сообщает Carscoops.

Рейтинг составила немецкая авторитетная организация TÜV SÜD, отвечающая за техосмотр в стране. Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024−2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.

Сначала — об аутсайдерах

Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2−3-летних кроссоверов 17,2% испытывают серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.

В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.

Самые надежные автомобили с пробегом возрастом 2−3 года

По категориям они разместились так:

субкомпактные авто — Fiat 500e;

малые авто — Mazda 2;

компактные автомобили — BMW 1 Series;

среднеразмерные автомобили — Mercedes C-Class;

кроссоверы — Volkswagen T-Roc;

минивэны — Mercedes B-Class.

Наиболее и наименее надежные подержанные авто на рынке

Возраст 4−5 лет:

самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — BMW 5 Series.

Возрастом 6−7 лет:

самые надежные — Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 8−9 лет:

самые надежные — Mazda CX-3;

менее надежны — BMW 5 Series и 6 Series.

В возрасте 10−11 лет:

самые надежные — Mercedes B-Class;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 12−13 лет:

самые надежные — Volkswagen Touareg;

менее надежны — Renault Clio.

