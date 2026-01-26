0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Примерзли к стеклу: как быстро разморозить дворники

Технологии&Авто
14
как размарозить дворники
как размарозить дворники
Проблема примерзания щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу остается актуальной для водителей в холодное время года.
Чаще она возникает после долгой стоянки автомобиля при низких температурах, а неосторожные действия могут привести к повреждению резиновых элементов или даже выходу из строя электропривода.
Читайте также
Специалисты советуют не пытаться отрывать дворники силой, а использовать постепенное прогревание. Для этого, после запуска двигателя, следует направить теплый воздух на лобовое стекло и включить подогрев зоны дворников, если такая функция предусмотрена.

Как можно ускорить

Посредством специальных дефростеров или незамерзающей жидкости, которую наносят непосредственно на место контакта щеток со стеклом.
Под действием таких средств лед размягчается и дворники легко отделяются от поверхности.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что использование горячей воды опасно, ведь резкий перепад температур может вызвать появление трещин на стекле. Также не рекомендуется включать стеклоочистители до полного освобождения щеток ото льда, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на мотор.
Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, водителям советуют поднимать поводки дворников на ночь или накрывать лобовое стекло специальной пленкой. Перед запуском двигателя также следует вручную проверять подвижность щеток, особенно, если они могли остаться во включенном режиме во время предыдущей остановки.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems