Примерзли к стеклу: как быстро разморозить дворники 26.01.2026, 00:11 — Технологии&Авто

как размарозить дворники

Проблема примерзания щеток стеклоочистителей к лобовому стеклу остается актуальной для водителей в холодное время года.

Чаще она возникает после долгой стоянки автомобиля при низких температурах, а неосторожные действия могут привести к повреждению резиновых элементов или даже выходу из строя электропривода.

Читайте также Зима в авто: как уменьшить тормозной путь на скользкой дороге

Специалисты советуют не пытаться отрывать дворники силой, а использовать постепенное прогревание. Для этого, после запуска двигателя, следует направить теплый воздух на лобовое стекло и включить подогрев зоны дворников, если такая функция предусмотрена.

Как можно ускорить

Посредством специальных дефростеров или незамерзающей жидкости, которую наносят непосредственно на место контакта щеток со стеклом.

Под действием таких средств лед размягчается и дворники легко отделяются от поверхности.

Мнение экспертов

Эксперты отмечают, что использование горячей воды опасно, ведь резкий перепад температур может вызвать появление трещин на стекле. Также не рекомендуется включать стеклоочистители до полного освобождения щеток ото льда, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на мотор.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, водителям советуют поднимать поводки дворников на ночь или накрывать лобовое стекло специальной пленкой. Перед запуском двигателя также следует вручную проверять подвижность щеток, особенно, если они могли остаться во включенном режиме во время предыдущей остановки.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.