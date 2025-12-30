0 800 307 555
Зима в авто: как уменьшить тормозной путь на скользкой дороге

Технологии&Авто
На скользкой дороге тормозной путь автомобиля может увеличиваться в два-три раза, что значительно повышает риск аварий. В то же время опытные водители могут уменьшить опасность, следуя ряду проверенных приемов вождения в условиях гололеда.
Ключевым фактором безопасности является умеренная скорость. Водителям советуют снижать ее заранее, особенно перед перекрестками и поворотами, а также соблюдать принцип: чем более скользкая дорога, тем меньше скорость движения.
Эффективным способом замедления автомобиля является торможение двигателем — переход на более низкую передачу без резкого нажатия на педаль тормоза. Такой метод уменьшает риск блокировки колес и заноса, однако требует навыков и тренировок, особенно на очень скользком покрытии.
При отсутствии ABS водителям рекомендуют применять прерывистое торможение — короткие циклы нажатия и отпускания педали, что позволяет избежать скольжения колес. В то же время владельцам авто с антиблокировочной системой советуют нажимать на тормоз равномерно и не отпускать педаль при ее срабатывании.
Отдельное внимание эксперты уделяют техническому состоянию автомобиля. Качественные зимние шины с достаточной глубиной протектора, правильное давление в колесах, исправные тормозные колодки и диски оказывают существенное влияние на эффективность остановки на скользкой дороге.
Специалисты также советуют заранее планировать маршрут, избегать потенциально опасных участков, удерживать увеличенную дистанцию ​​и постоянно прогнозировать дорожную ситуацию. Самым эффективным способом уменьшения тормозного пути остается комплексный подход — сочетание правильной техники вождения, исправного авто и предусмотрительного поведения водителя.
По материалам:
MMR
Авто
