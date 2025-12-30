0 800 307 555
Рейтинг самых надежных четырехцилиндровых двигателей в истории

Технологии&Авто
19
Эксперты портала CarBuzz составили рейтинг самых надежных «четверок» в истории.
Первое место заняла 2,0-литровая «турбочетверка» EcoBoost от Ford, генерирующая до 301 сил и в период с 2010 по 2018 годы занимавшая подкапотное пространство автомобилей марок Ford, Volvo, Jaguar и даже Land Rover.
Второе место у «атмосферника» Toyota 22R/22RE, устанавливавшегося на пикап Hilux и внедорожник 4Runner в течение 1981−1997 годов. Мотор запомнился неприхотливостью и без проблем «преодолевает» более 800 000 километров.
Замыкает топ-3 тоже мотор от японской компании Toyota. Речь идет о более современном четырехцилиндровом двигателе T24A Dynamic Force Hybrid, появившемся в 2021 году. Он входит в состав гибридных силовых установок пикапа Toyota Tacoma, кроссовера Toyota Highlander и внедорожника Lexus TX и выдает до 278 лошадей.

Самые надежные четырехцилиндровые двигатели:

  1. Ford EcoBoost 2,0 (2010−2018) — от Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover;
  2. Toyota 22R/22RE (1981−1997) от Toyota Hilux и 4Runner;
  3. Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (2021-н.в.) от Toyota Tacoma и Lexus TX;
  4. Volvo Redblock B230 (1985−1988) от Volvo 240 и 740;
  5. BMW S14 (1986−1991) от BMW E30;
  6. Volkswagen EA888 Gen3 1,8 (2007-н.в.) от Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle и Audi A3;
  7. Chevrolet 2,7 TurboMax (2018-н.в.) от Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado и Cadillac CT4;
  8. Subaru EJ22 (1990−1999) от Subaru Legacy, Impreza и Outback;
  9. Hyundai Smartstream Gamma II 1,5 (2018-н.в.) от Hyundai Elantra, Hyundai Accent и Kia Seltos;
  10. Honda K24 (2001−2016) от Honda Accord, Honda CR-V и Acura TSX.
По материалам:
mmr.ua
Авто
