Рейтинг самых надежных четырехцилиндровых двигателей в истории

Рейтинг самых надежных четырехцилиндровых двигателей в истории

Эксперты портала CarBuzz составили рейтинг самых надежных «четверок» в истории.

Первое место заняла 2,0-литровая «турбочетверка» EcoBoost от Ford, генерирующая до 301 сил и в период с 2010 по 2018 годы занимавшая подкапотное пространство автомобилей марок Ford, Volvo, Jaguar и даже Land Rover.

Второе место у «атмосферника» Toyota 22R/22RE, устанавливавшегося на пикап Hilux и внедорожник 4Runner в течение 1981−1997 годов. Мотор запомнился неприхотливостью и без проблем «преодолевает» более 800 000 километров.

Замыкает топ-3 тоже мотор от японской компании Toyota. Речь идет о более современном четырехцилиндровом двигателе T24A Dynamic Force Hybrid, появившемся в 2021 году. Он входит в состав гибридных силовых установок пикапа Toyota Tacoma, кроссовера Toyota Highlander и внедорожника Lexus TX и выдает до 278 лошадей.

Самые надежные четырехцилиндровые двигатели:

Ford EcoBoost 2,0 (2010−2018) — от Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover; Toyota 22R/22RE (1981−1997) от Toyota Hilux и 4Runner; Toyota T24A Dynamic Force Hybrid (2021-н.в.) от Toyota Tacoma и Lexus TX; Volvo Redblock B230 (1985−1988) от Volvo 240 и 740; BMW S14 (1986−1991) от BMW E30; Volkswagen EA888 Gen3 1,8 (2007-н.в.) от Volkswagen Golf, Volkswagen Beetle и Audi A3; Chevrolet 2,7 TurboMax (2018-н.в.) от Chevrolet Silverado, Chevrolet Colorado и Cadillac CT4; Subaru EJ22 (1990−1999) от Subaru Legacy, Impreza и Outback; Hyundai Smartstream Gamma II 1,5 (2018-н.в.) от Hyundai Elantra, Hyundai Accent и Kia Seltos; Honda K24 (2001−2016) от Honda Accord, Honda CR-V и Acura TSX.

