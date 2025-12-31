0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Oppo представила новый планшет

Технологии&Авто
11
Oppo представила новый планшет
Oppo представила новый планшет
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный планшет Oppo Pad Air5.
Об этом сообщает GSM Arena.

Характеристики

Устройство получило 30,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 2800×1980 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.
Читайте также
В середине планшета встроен процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra SoC и батарея емкостью 10 050 миллиампер в час.
Главная и селфикамеры по 8 Мп поддерживают видеозапись с разрешением 1920×1080 пикселей.
Среди прочего Oppo Pad Air5 предлагает несколько функций на основе искусственного интеллекта. Устройство доступно в двух цветах.
Что касается цены, то вариант Oppo Pad Air5 с Wi-Fi начинается от 270 долларов США за модель 8 ГБ операционной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.
Читайте также
Вариант 8 ГБ/256 ГБ стоит 315 долларов США, а вариант 12 ГБ/256 ГБ — 355 долларов США. Устройство с 5G сейчас доступно в варианте 8 ГБ/128 ГБ по цене 340 долларов США.
Планшет Oppo Pad Air5 поступит в продажу в Китае с 31 декабря.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems