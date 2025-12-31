Oppo представила новый планшет Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный планшет Oppo Pad Air5.

GSM Arena

Характеристики

Устройство получило 30,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 2800×1980 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.

В середине планшета встроен процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra SoC и батарея емкостью 10 050 миллиампер в час.

Главная и селфикамеры по 8 Мп поддерживают видеозапись с разрешением 1920×1080 пикселей.

Среди прочего Oppo Pad Air5 предлагает несколько функций на основе искусственного интеллекта. Устройство доступно в двух цветах.

Что касается цены, то вариант Oppo Pad Air5 с Wi-Fi начинается от 270 долларов США за модель 8 ГБ операционной памяти и 128 ГБ внутренней памяти.

Вариант 8 ГБ/256 ГБ стоит 315 долларов США, а вариант 12 ГБ/256 ГБ — 355 долларов США. Устройство с 5G сейчас доступно в варианте 8 ГБ/128 ГБ по цене 340 долларов США.

Планшет Oppo Pad Air5 поступит в продажу в Китае с 31 декабря.

