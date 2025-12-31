0 800 307 555
Число абонентов 5G в мире достигнет 6,4 млрд в 2031 году

Технологии&Авто
Число абонентов мобильной связи 5G в мире к концу 2025 года вырастет на 400 млн и достигнет 2,9 млрд.
Так прогнозирует шведский изготовитель телекоммуникационного оборудования Ericsson.
В результате доля пользователей этого стандарта составит около трети общего количества абонентов мобильной связи по сравнению с четвертью в конце 2024 года, отмечено в отчете компании.
Ожидается, что в 2031 году количество 5G-пользователей достигнет 6,4 млрд, что составит примерно две трети общего объема абонентов мобильной связи (9,5 млрд).
В настоящее время около 360 провайдеров предоставляют услуги связи стандарта 5G в мире.
По прогнозу компании, 5G обойдет 4G и станет господствующим стандартом связи в мире в 2027 году, то есть спустя девять лет после запуска.
Количество абонентов стандарта 4G в третьем квартале сократилось на 65 млн — ниже 4,8 млрд.
Ericsson также прогнозирует внедрение стандарта 6G в 2029 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
