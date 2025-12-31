Число абонентов 5G в мире достигнет 6,4 млрд в 2031 году Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Число абонентов мобильной связи 5G в мире к концу 2025 года вырастет на 400 млн и достигнет 2,9 млрд.

Так прогнозирует шведский изготовитель телекоммуникационного оборудования Ericsson.

В результате доля пользователей этого стандарта составит около трети общего количества абонентов мобильной связи по сравнению с четвертью в конце 2024 года, отмечено в отчете компании.

Ожидается, что в 2031 году количество 5G-пользователей достигнет 6,4 млрд, что составит примерно две трети общего объема абонентов мобильной связи (9,5 млрд).

В настоящее время около 360 провайдеров предоставляют услуги связи стандарта 5G в мире.

По прогнозу компании, 5G обойдет 4G и станет господствующим стандартом связи в мире в 2027 году, то есть спустя девять лет после запуска.

Количество абонентов стандарта 4G в третьем квартале сократилось на 65 млн — ниже 4,8 млрд.

Ericsson также прогнозирует внедрение стандарта 6G в 2029 году.

