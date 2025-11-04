Skydweller Aero и Nokia разрабатывают беспилотник, обеспечивающий 5G-связь 04.11.2025, 01:44 — Технологии&Авто

Skydweller Aero и Nokia разрабатывают беспилотник, обеспечивающий 5G-связь

Военно-морские силы США совместно с компаниями Skydweller Aero и Nokia Federal Solutions планируют создать беспилотный летательный аппарат, работающий на солнечной энергии и способный находиться в воздухе до 90 суток. Его цель — обеспечить военные подразделения устойчивой 5G-связью даже в районах без наземной инфраструктуры.

Цель проекта

Проект реализуют в рамках программы SBIR (Small Business Innovation Research) по инициативе ВМС США. Он предусматривает использование автономного самолета Skydweller Perpetual Flight в качестве высотного коммуникационного узла. На его борту будет размещена система 5G Network-in-a-Box, которая позволит разворачивать мобильные сети в условиях боевых действий или над удаленными акваториями.

Технические характеристики

Самолет Skydweller, изготовленный из легкого углеродного волокна, имеет размах крыльев, сравнимый с Boeing 747 и может нести до 360 кг полезной нагрузки от оборудования связи до сенсоров наблюдения. Полностью питаясь от солнечных батарей, аппарат способен летать от 30 до 90 дней без посадки, что делает его экономической альтернативой спутникам.

По словам генерального директора Skydweller Aero Роберта Миллера, программа демонстрирует, как автономные летательные системы могут обеспечить более быструю и гибкую связь при меньших затратах и ​​сложности. Для связи используется защищенная платформа частного 5G Banshee Flex Radio Nokia Federal, которая обеспечивает стабильную коммуникацию между пилотируемыми и беспилотными системами.

Проект поддерживает стратегию распределенных морских операций (DMO) ВМС США и инициативу объединенного многодоменного командования (CJADC2), интегрирующую сенсоры, оружие и командные центры в общую сеть.

По мнению аналитиков, использование таких систем позволит создать непрерывное мобильное покрытие Beyond 5G на больших морских просторах без зависимости от спутников, а также станет резервом в случае повреждения наземных сетей.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.