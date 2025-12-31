0 800 307 555
Когда страховая компания может предъявить регрессное требование

Регресс в сфере автострахования — это право страховой компании или МТСБУ требовать от виновника ДТП возврата средств, выплаченных потерпевшей стороне как страховое возмещение.
Об этом рассказали в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.
В каких случаях возможен регресс к водителю в случае ДТП по его вине:
  • управление авто без действующего полиса Автогражданки;
  • водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • отказ от прохождения осмотра состояние опьянения;
  • оставление места ДТП;
  • управление авто без права управления соответствующей категорией;
  • преднамеренное совершение ДТП.
МТСБУ имеет право применять регресс к водителю-виновнику в случае отсутствия действующего полиса автогражданки, если такой водитель отказывается добровольно компенсировать расходы страховой компании на компенсацию нанесенного потерпевшему ущерба.
В таких случаях МТСБУ сначала производит выплату потерпевшей стороне из фондов Бюро, а после этого формирует обратное требование к виновнику ДТП. Регрессное требование охватывает не только сумму страхового возмещения, но и сопутствующие расходы.

Финансовые последствия для незастрахованного водителя

Незастрахованный водитель, к которому применен регресс, обязан возместить все понесенные расходы за свой счет.
Это включает сумму выплаты потерпевшему, расходы на проведение экспертиз, судебные издержки, а также другие финансовые расходы, связанные с урегулированием дела.
По данным МТСБУ, за одиннадцать месяцев 2025 года в порядке регресса к незастрахованным водителям, совершившим ДТП и отказавшимся добровольно компенсировать ущерб, в фонды Бюро было возвращено более 127 миллионов гривен.

Почему автогражданка остается ключевой защитой

Наличие действующего полиса автогражданки — это не формальность, а реальная финансовая защита водителя.
Соблюдение правил дорожного движения и требований страхового законодательства позволяет избежать ситуаций, в которых ответственность за ДТП перекладывается непосредственно на водителя в полном объеме.
До этого Finance.ua отмечал, что в приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки.
Воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение «Дія».
По материалам:
Телеканал 24
Авто
