Когда страховая компания может предъявить регрессное требование

Регресс в сфере автострахования — это право страховой компании или МТСБУ требовать от виновника ДТП возврата средств, выплаченных потерпевшей стороне как страховое возмещение.

Об этом рассказали в Моторно-транспортном страховом бюро Украины.

В каких случаях возможен регресс к водителю в случае ДТП по его вине:

управление авто без действующего полиса Автогражданки;

водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

отказ от прохождения осмотра состояние опьянения;

оставление места ДТП;

управление авто без права управления соответствующей категорией;

преднамеренное совершение ДТП.

МТСБУ имеет право применять регресс к водителю-виновнику в случае отсутствия действующего полиса автогражданки, если такой водитель отказывается добровольно компенсировать расходы страховой компании на компенсацию нанесенного потерпевшему ущерба.

В таких случаях МТСБУ сначала производит выплату потерпевшей стороне из фондов Бюро, а после этого формирует обратное требование к виновнику ДТП. Регрессное требование охватывает не только сумму страхового возмещения, но и сопутствующие расходы.

Финансовые последствия для незастрахованного водителя

Незастрахованный водитель, к которому применен регресс, обязан возместить все понесенные расходы за свой счет.

Это включает сумму выплаты потерпевшему, расходы на проведение экспертиз, судебные издержки, а также другие финансовые расходы, связанные с урегулированием дела.

По данным МТСБУ, за одиннадцать месяцев 2025 года в порядке регресса к незастрахованным водителям, совершившим ДТП и отказавшимся добровольно компенсировать ущерб, в фонды Бюро было возвращено более 127 миллионов гривен.

Почему автогражданка остается ключевой защитой

Наличие действующего полиса автогражданки — это не формальность, а реальная финансовая защита водителя.

Соблюдение правил дорожного движения и требований страхового законодательства позволяет избежать ситуаций, в которых ответственность за ДТП перекладывается непосредственно на водителя в полном объеме.

До этого Finance.ua отмечал , что в приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки.

Воспользоваться услугой могут ветераны и ветеранки, оформившие в 2025 году льготную автогражданку. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение «Дія».

