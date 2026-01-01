Xiaomi представила новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 (фото) Сегодня 04:17 — Технологии&Авто

Xiaomi представила новые беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 (фото)

Xiaomi официально представила Xiaomi Buds 6 — свои новые флагманские беспроводные наушники с полувкладной конструкцией. Инженеры пытались совместить комфортное ношение, небольшой вес и длительное время автономной работы.

Об этом пишет gizmochina.

Каждый наушник весит примерно 4,4 г. Компания использовала биомеметическую изогнутую форму для лучшей посадки во время длительного ношения.

Ножка наушника стала на 12% уже, чем у Xiaomi Buds 5, звуковой канал теперь на 11,3% тоньше, а площадь контакта с ухом увеличили на 8,8%, чтобы равномернее распределять давление и снизить усталость во время долгого прослушивания.

Наушники Xiaomi Buds 6 получили кастомный динамический драйвер с тройной магнитной системой.

Он использует позолоченную диафрагму 24K, обеспечивающую улучшение чувствительности низких частот на 40% и высоких частот на 30%. Наушники воспроизводят звук от 16 Гц до 40 кГц.

Xiaomi настраивала Buds 6 вместе с командой Harman Golden Ear. Пользователям доступны профиль Harman AudioEFX для более четкой передачи голоса и режим Master, который добавляет более теплое звучание и более глубокие басы.

Также есть пресеты эквалайзера и ручная настройка через приложение Xiaomi Earbuds. Наушники поддерживают аудио 24 бит/48 кГц с битрейтом до 2,1 Мбит/с, кодеки SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless, а также сертификации Snapdragon Sound и Hi-Res Audio Wireless.

Buds 6 оснащены активным шумоподавлением и ИИ-системой с тремя микрофонами. Xiaomi заявляет, что система эффективно работает даже при ветре до 12 м/с. Пространственное аудио со встроенным отслеживанием головных движений создает эффект объемного звучания без дополнительного оборудования.

Наушники поддерживают независимую запись звука как через сами наушники, так и через кейс — даже в закрытом состоянии.

При подключении к совместимым устройствам Xiaomi доступны функции транскрипции в реальном времени, ИИ-резюме, перевод во время личного разговора и синхронный перевод.

Также предусмотрена поддержка Xiaomi Find и Apple Find My для поиска наушников.

Наушники Xiaomi Buds 6 обеспечивают до 6 часов воспроизведения без ANC и до 35 часов вместе с кейсом. С включенным шумоподавлением время работы составляет до 3,5 часов, а с кейсом — до 20 часов.

Зарядка происходит через USB-C. Зарядный кейс имеет компактную, скругленную форму. Новинка имеет уровень защиты от пыли и влаги по стандарту IP54.

Стоимость

Цена Xiaomi Buds 6 составляет 699 юаней ($99). Модель доступна в четырех цветах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold и Moon Shadow Black. Версия Nebula Purple отличается специальным отражательным покрытием, которое придает кейсу более премиальный вид.

