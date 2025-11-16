Motorola представила доступные наушники Moto Buds Bass с ANC Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

Motorola представила доступные наушники Moto Buds Bass с ANC

Компания Motorola анонсировала новые беспроводные наушники Moto Buds Bass — бюджетную модель с активным шумопоглощением, фокусом на басах и сертификацией Hi-Res Audio.

Наушники получили систему Dynamic Active Noise Cancellation с изоляцией до 50 дБ, а также три микрофона с технологией CrystalTalk AI, снижающей фоновый шум и ветер.

Характеристики наушников Motorola Moto Buds Bass

Moto Buds Bass оснащены 12,4-мм динамичными драйверами, обеспечивающими улучшенное воспроизведение низких частот и имеют водоотталкивающий корпус, способный выдерживать брызги и дождь.

Пользователь может вручную выбрать уровень шумопоглощения или активировать прозрачный режим, пропускающий внешние звуки.

Аккумулятор обеспечивает до 9 часов работы без ANC или около 6 часов с активным шумопоглощением. Общая автономность наушников с кейсом — до 43 часов. Поддерживается быстрая зарядка: 10 минут подзарядки дают до 2 часов воспроизведения.

Подключение и настройка осуществляется через приложение Moto Buds, которое позволяет персонализировать управление и параметры шумопоглощения. Для работы нужен смартфон с Android 12 или более поздней версией ОС.

Moto Buds Bass доступны в трех цветах: PANTONE Dark Shadow, PANTONE Blue Jewel и PANTONE Posy Green. В Европе наушники стоят €59.

