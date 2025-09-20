Anker представила беспроводные наушники с ИИ и переводом 20.09.2025, 01:08 — Технологии&Авто

Anker представила беспроводные наушники с ИИ и переводом

Apple отключила функцию Live Translation в AirPods для пользователей ЕС из-за требований регуляторов безопасности и прозрачности. Компания не стала доказывать соответствие сервису нормам и просто заблокировала его. Между тем, Anker уже представила собственные беспроводные наушники с ИИ-переводом.

Об этом пишет notebookcheck.

Беспроводные наушники soundcore AeroFit 2 AI Assistant уже появились у европейских онлайн-ритейлеров.

Это обновленная версия AeroFit 2, вышедшая в 2024 году. Внешне они сохранили дизайн предшественника, но получили расширенный набор функций на основе искусственного интеллекта.

Как работают наушники

В магазине Amazon в ряде европейских стран отмечено, что soundcore AeroFit 2 AI Assistant поддерживают голосовые команды для управления громкостью и другими параметрами без рук.

Встроенный ассистент может отвечать на вопросы и выполнять поиск в реальном времени. Кроме того, сохранена одна из самых интересных возможностей предыдущей модели — живой перевод голоса.

Наушники способны работать со 100 языками: они захватывают голос пользователя, а приложение мгновенно воспроизводит перевод, или же наоборот — превращает иностранный язык в понятный владельцу.

С точки зрения аппаратной части модель получила регулируемые заушные крепления для удобной посадки, а также 20×11,5 мм овальную диафрагму с технологией Bass Turbo для более мощного звучания низких частот.

Есть поддержка Hi-Res Audio и кодеков LDAC, обеспечивающих качественную передачу музыки даже в беспроводном формате.

Новинка уже доступна для предзаказа в зеленом цвете в таких странах, как Испания и Германия, по цене €149,99.

