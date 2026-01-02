Революционные изменения: что готовят в сдаче экзамена на водительское удостоверение Сегодня 16:03 — Технологии&Авто

Революционные изменения: что готовят в сдаче экзамена на водительское удостоверение

Министерство цифровой трансформации намерено изменить принцип сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения, и это может произойти уже в 2026 году.

Об этом заявил первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Экзамен может быть переведен в онлайн-формат.

«Я мечтаю, чтобы мы сделали экзамен на водительское удостоверение онлайн. На сегодняшний день уже есть достаточно АI сервисов. Там есть контроль глаз, экрана, чтобы вы не подсматривали», — отметил Федоров.

Он добавил, что сдача экзамена для получения водительского удостоверения онлайн поможет бороться с коррупцией.

«Я надеюсь, что мы найдем поддержку у Министерства внутренних дел и запустим такую ​​услугу», — отметил министр.

В то же время он указал, что пока не может анонсировать конкретную дату запуска сервиса.

«Пока не могу анонсировать ни дату, ни точный факт, что мы вообще ее запустим, но мы над этим работаем», — сказал глава цифрового ведомства.

По словам Федорова, Минцифры работает с МВД, чтобы перевести максимальное количество услуг в онлайн, и анонсировало в следующем году запуск 20−30 услуг в разных сферах.

Ранее мы писали, что в Украине не установлен верхний возрастной предел для получения водительского удостоверения. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, если нет ограничений (например, судебных, лишение прав, временных запретов), возраст сам по себе не является основанием для отказа в получении или продлении удостоверения.

Лицо, которое обращается за водительским удостоверением или за обменом/продолжением, подает пакет документов. Одно из обязательных условий — медицинская справка о пригодности к управлению транспортом.

